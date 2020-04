Pink vorbește despre starea ei de sănătate și a fiului ei, după ce au fost infectați cu coronavirus

Recent, cântăreața Pink a dezvăluit că ea și fiul ei, Jameson, în vârstă de 3 ani, au fost depistați cu coronavirus. Acum ea a vorbit despre cum se simt și modul prin care au trecut peste momentele dificile.

În cadrul unui live pe Instagram alături de prietena ei Jen Pastiloff, artista a spus că fiul ei, Jameson, se simte „mult mai bine acum.” Pink a explicat că ea și fiul ei „au fost bolnavi” și că dintre ei doi, „el a trecut prin cele mai dificile momente.”

„Au fost multe nopți când am plâns și când m-am rugat mai mult decât am făcut-o toată viața mea. Este amuzant, dar la un moment dat, ne-au promis că ei [copiii] vor fi în regulă. Acest lucru nu e sigur. Nimeni nu este în siguranță”, a adăugat Pink.

Pink a spus că, în timp ce ea și Jameson s-au îmbolnăvit, soțul ei, Carey Hart și fiica lor, Willow, în vârstă de 8 ani, au fost sănătoși. „Jameson a fost bolnav. Am păstrat un jurnal al simptomelor noastre în ultimele trei săptămâni. După această perioadă, încă mai are temperatură. A fost o ca un rollercoaster pentru amândoi, dar Carey și Willow au fost în regulă.”

Chiar dacă starea lor de sănătate s-a îmbunătățit, cei doi nu s-au recuperat complet. „Suntem mult mai bine acum. Săptămâna trecută am folosit un aparat cu aerosoli. Am avut un astm destul de agresiv. M-am speriat foarte rău, nu o să te mint. Chiar dacă am astm, Jameson, care are 3 ani, este în regulă. Eu am folosit acest aparat cu aerosoli pentru prima dată în 30 de ani. Sper că ne vom reveni, dar chiar atunci când crezi că ești bine, se întâmplă ceva.”

Acum două zile, Pink a dezvăluit pe contul personal de Instagram că ea și fiul ei au fost depistați cu coronavirus. După perioada de izolare și după ce au fost testați din nou, rezultatelele au fost negative. De asemenea, ea a mai spus că se alătură luptei împotriva coronavirusului. „Pentru efortul specialiștilor din domeniul sănătății care sunt în prima linie, donez 500.000 de dolari pentru Temple University Hospital Emergency Fund din Philadelphia, în onoarea mamei mele, Judy Moore, care a lucrat acolo timp de 18 ani în cardiomiopatie și centrului pentru transplant de inimă. În plus, donez și 500.000 de dolari fondului de urgenţă iniţiat de primarul din Los Angeles.”

Foto: Instagram

