Pink, discurs impresionant la E! People’s Choice Awards

Pink a fost prezentă aseară la E! People’s Choice Awards, unde a primit și un premiu pentru ajutorul oferit mai multor organizații precum No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Austin Speaks, the Human Rights Campaign, ea fiind totodată și ambasador UNICEF.

„Voi vreți să mă faceți să plâng. Este o onoare să primesc acest premiu pentru People’s Champion. M-am gândit la el și Rocky Balboa mi-a apărut în minte, și m-am gândit că este potrivit deoarece sunt din Philadelphia și îmi place să port pantaloni sport și să mă lupt cu oamenii. Am crescut într-o familie implicată în diferite activități, existau chiar și pugiliști, dacă stai să te gândești. Dar știu că o persoană poate face o diferență. Simți că tu nu contezi, simți că viața ta nu contează? Implică-te”, a spus Pink!

„Nu-mi puteți spune Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Nelson Mandela, Gloria Steinem, Anita Hill, Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, Greta Thunberg – spuneți-mi o persoană care nu poate face o diferență. Sunt o tipă abandonată din Doylestown și am reușit să schimb puțin mica mea lume. Sunt atâtea de făcut. Nu-mi pasă de politica voastră; îmi pasă de copiii voștri. Îmi pasă de decență și umanitate și bunătate. Bunătatea este în ziua de azi un gest de rebeliune. Există oameni care nu au tot ce ai tu. Ajută-i să obțină asta. Există o planetă care are nevoie de ajutor. Este un sentiment minunat să ajuți. Te simți puternic dacă ajuți. Încetați să vă luptați unul cu altul. Schimbă lumea alături de prietenii tăi. Vă mulțumesc”, a continuat Pink.

Înainte ca artista să urce pe scenă, Alex Morgan a prezentat și un scurt video despre lupta lui Pink pentru mai multe cauze. „Fie că sprijină comunitatea LGBTQ+, lucrează neîncetat pentru veteranii noștri, se luptă să pună capăt malnutriției copiilor sau protejează animalele, ea a amplificat mereu vocile celor marginalizați, a spus adevărul pentru a se exprima. Și, deoarece trăiește atât de deschis în adevărul ei, ea inspiră milioane de fani să fie sinceri la rândul lor.”

„Există atât de multe organizații minunate și persoane care fac lucruri extraordinare în comunitățile noastre în fiecare zi”, a spus Pink atunci când a fost anunțată că va primi acest premiu. „Aceștia sunt luptătorii și campionii de zi cu zi. Ei ne învață pe noi și pe copiii noștri că este cool să fii bun și să crezi că schimbarea este posibilă. Mă simt onorată să fac parte din acea schimbare și să continui să fiu o campioană a adevărului și a minților și inimilor deschise”, a adăugat artista.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro