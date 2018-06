Pierce Brosnan crede că Tom Hardy ar trebui să fie următorul James Bond

Vorbind despre rolul pe care l-a jucat din 1995 până în 2002, actorul a spus despre Tom Hardy că este înlocuitorul ideal și ar fi tare bucuros dacă Tom Hardy ar prelua ștafeta de la Daniel Craig.

„Are un fizic impunător, arată ucigător. Cred că Tom Hardy poate fi un bun Bond. Chiar ai putea crede că este capabil să omoare un om. Aș fi foarte fericit dacă l-aș vedea făcând asta“, a declarat actorul care l-a interpretat pe spionul britanic în „Golden Eye” (1995), „Tomorrow Never Dies” (1997), „The World Is Not Enough” (1999) și „Die Another Day” (2002).

Cert este că următorul Bond trebuie să mai aștepte, pentru că Daniel Craig a decis să interpreteze pentru ultima dată rolul agentului 007 în filmul care urmează să fie lansat în noiembrie 2019.

Tom Hardy s-a făcut remarcat în ultimii ani prin rolurile avute în filmele de success, precum, „Mad Max: Drumul furiei”, „Cavalerul negru: Legenda renaşte”, „Un spion care ştia prea multe”, „Începutul”, „RocknRolla”, „Legend” şi „Dunkirk”. Pentru rolul din filmul „The Revenant” (2015) a primit o nominalizare la Oscar.

Seria de filme cu James Bond se numără printre seriile de filme cu cea mai lungă durată de viață, având o producție ce numără 25 de filme. Primul film a fost lansat în anul 1962 intitulat “Dr. No”, iar ultimul, “Bond 25” este în curs de producție. Până în prezent, Agentul 007 a fost interpretat de 6 actori: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig.

Text: Andreea Burghelea

Foto: Arhiva Revistei ELLE

