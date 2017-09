Peter Dinklage cum nu ti l-ai imaginat vreodata

Ti l-ai fi imaginat pe Tyrion Lannister cantand intr-o trupa rock? Nici noi!

Inainte de a juca rolul indragitului personaj Tyrion Lannister, Peter a facut parte dintr-o trupa punk rock pe nume Whizzy. Trupa s-a format in anii ’90, in New York, pe vremea cand actorul avea in jur de douazeci de ani.

A post shared by Hayden Walker (@_haydenwalker) on Sep 5, 2017 at 1:19pm PDT



Chiar daca Whizzy nu apucase sa ajunga in stratosfera succesului rock, trupa a aparut intr-un articol al ziarului “Columbia Spectator, in noiembrie, 1993. Trupa a fost descrisa ca fiind un “spectacol sardonic si optimist la care nu te poti abtine sa dansezi”.

The Spectator a descris stilul lor ca fiind “tematic” si “distractiv”. Chiar daca succesul lui Peter nu a fost unul prea mare pe vremurile cand facea parte din trupa, acum cu siguranta a ajuns celebru multumita succesului sau in binecunoscutul serial HBO.

El a fost nominalizat de multe ori pentru diferite premii si a castigat un premiu Globul de Aur pentru cel mai bun actor in rolul secundar in 2011, dar si un premiu Emmy in acelasi an si in 2015.

Actorul este casatorit cu Erica Schmidt si au impreuna o fata. O sursa a confirmat revistei PEOPLE ca cei doi sunt in asteptarea celui de-al doilea copil.

Nu stiu daca ni-l putem imagina pe Dinklage cantand din nou intr-o trupa rock, dar cu siguranta asteptam cu nerabdare sa-l urmarim in continuare pe marile, dar si pe micile ecrane!

Text: Petra Murariu Magureanu

Foto: Shutterstock