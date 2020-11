Pepe și soția sa, Raluca, divorțează. Anunțul oficial făcut de artist

Pepe, pe numele său Ionuț Nicolae Pascu, a anunțat că el și soția sa, Raluca, divorțează. Artistul în vârstă de 41 de ani confirmat acest lucru prin intermediul unui video publicat pe contul oficial de YouTube.

Pepe și Raluca divorțează după o căsnicie de opt ani. Artistul menționează în video faptul că Raluca a fost cea care a decis să pună punct relației lor și că de două săptămâni nu mai locuiesc împreună. „Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.”

În ciuda acestei decizii, artistul spune că între cei doi nu există tensiuni și amândoi se preocupă de educația și fericirea celor două fetițe pe care le au împreună. „Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni sau cel puțin nu vrem să fie acele tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor și pentru fericirea copiilor noștri.”

Pepe a adăugat că el și Raluca au decis de comun acord să divorțeze și că vor merge la notar. „Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri. Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, că așa ar trebui să fie, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul.”

Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit pe 18 aprilie 2012. Cei doi au împreună două fetițe: Maria și Rosa Alexandra. În trecut, artistul a fost căsătorit cu Oana Zăvoranu.

