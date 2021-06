Penny Lancaster, soția lui Rod Stewart, într-o ipostază cum nu ai mai văzut-o până acum

Penny Lancaster, soția celebrului cântăreț Rod Stewart, a fost model pentru lenjerie intimă, fotografă, iar recent a trecut testele pentru a deveni ofițeră de poliție.

Penny Lancaster, în vârstă de 50 de ani, a fost surprinsă de către paparazzi în Londra chiar atunci când se afla la datorie. Aceasta era îmbrăcată cu o uniformă specifică și era și înarmată. Penny a fost fotografiată în timp ce sancționa un bărbat pentru faptul că a urinat pe stradă. Bărbatul s-a îndepărtat destul de repede când a văzut că Penny Lancaster se îndreaptă spre el.

Deși poate fi surprinzător faptul că soția unui rockstar faimos lucrează în poliție, Penny Lancaster dovedește contrariul în acest sens. Ea a decis să se alăture forțelor de ordine după ce a participat în 2019 la Famous and Fighting Crime, un show în care celebritățile făceau echipă cu polițiști cu scopul de a patrula pe străzi.

În plus, Penny Lancaster s-a implicat și în ajutorarea vieții unei femei. „Când te gândești la poliție, ai în minte infracțiuni violente, dar noi suntem acolo pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili. În acest moment, sunt multe incidente pe poduri și chiar am ajutat pe cineva care era într-o situație disperată și se urcase pe pod. Această meserie poate fi plină de satisfacții”, a declarat Penny Lancaster pentru Good Morning Britain. Tratează totul cu seriozitate și pe lângă asta, are parte și de susținere din partea soțului ei, Rod Stewart.

„Asta sunt eu. Asta simt că ar fi trebuit să fac dintotdeauna. Este vorba despre identitate”, a spus Penny Lancaster pentru Daily Mail.

Penny Lancaster este mândră de ceea ce face și împarte asta și pe rețelele de socializare. „Este necesar să faci o schimbare pozitivă în comunitate. Aștept cu nerăbdare să primesc instruirea și sprijinul necesar pentru a ajuta la oprirea infracțiunilor și îmbunătățirea vieții, în calitate de polițistă”, scria Penny Lancaster pe Instagram în iunie 2020.

Penny Lancaster și Rod Stewart s-au căsătorit în 2007 și îi au împreună pe Alastair, în vârstă de 15 ani și Aiden, în vârstă de 10 ani.

