Penelope Cruz si Salma Hayek au trecut printr-o experienta traumatizanta, care ne-ar speria pe oricare dintre noi.

Penelope Cruz a vorbit despre noul ei film „Murder on the Orient Express” intr-un interviu pentru People, insa pe langa informatiile pe care le-a dezvaluit despre noua pelicula, actrita a vorbit si despre o experienta traumatizanta prin care a trecut impreuna cu Salma Hayek.

Daca iti este teama sa zbori cu avionul, probabil ar fi mai bine sa nu citesti povestea lui Penelope. Aceasta a dezvaluit ca avionul in care se afla a trebuit sa aterizeze de urgenta, chiar de Halloween.

„Am avut o aterizare de urgenta in ziua de Halloween, cu prietena mea, Salma. Deoarece era Halloween, purtam un costum de clovn. Nu mi-au placut niciodata, nici cand eram copil, dar dupa aceasta experienta imi plac si mai putin.”

Aceasta a povestit caaerul din cabina avionului a fost depresurizat, iar asta a dus la caderea mastilor de oxigen (acest lucru se explica mereu inainte de decolare). Experienta aceasta le-a pus viata in pericol celor doua actrite, dar din fericire, atat ele, cat si restul pasagerilor au fost teferi.

Aterizarea de urgenta a avionului nu a fost singura experienta groaznica prin care a trecut Penelope Cruz. Aceasta iubeste sa faca scufundari, insa a existat o situatie in care a crezut ca nu va scapa cu viata. Se afla in Belize si a facut scufundari in Marea Gaura Albastra, o gaura adanca, de 120 de metri.

„Iubesc scufundarile, insa nu voi mai merge niciodata atat de adanc, chiar daca as avea doi instructori. Eram inconjurata de rechini. Cand m-am uitat in sus si am vazut toata apa, m-am rugat sa pot ajunge la suprafata.”

Din fericire, Penelope a reusit sa scape, insa viata ei a fost in pericol, deoarece ea s-a confruntat si cu narcoza, o stare de panica, ce ar fi putut sa o impiedice sa inoate spre suprafata.

