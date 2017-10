Penelope Cruz are cel mai bun raspuns la intrebarile privind inaintarea in varsta

Foarte rar am citit interviuri in care vedetele masculine sunt intrebate de varsta lor si cum le influenteaza avansarea in varsta activitatea la Hollywood.

In ceea ce priveste vedetele feminine, lucrurile stau exact invers. Aproape orice vedeta care a depasit pragul de 30 de ani este intrebata de rutina ei de frumusete, despre ce trucuri antiimbatranire foloseste, dar si cum crede ca ii va fi afectata cariera.

Desi este o situatie nedreapta, multe dintre actrite au raspuns, mai mult sau mai putin sincer, la aceste intrebari.

Si poate ca ar trebui sa urmeze exemplul actritei Penelope Cruz care ne-a oferit inca un motiv in plus pentru care sa o admiram.

“Jurnalistii ma intreaba, inca de cand aveam doar vreo 22 de ani, daca imi este teama ca imbatranesc”, a povestit Cruz intr-un interviu recent acordat revistei Interview. “Este o intrebare idioata atunci cand te adresezi unei fete de 22 de ani sau chiar unei femei de 42 de ani. Vreau sa combat aceasta idiotenie refuzand sa raspund la aceasta intrebare”!

“Cand vine vorba despre a discuta despre imbatranire, ca actrita ma gandesc ca nu merita sa acord doua minute din timpul meu pentru a raspunde la aceasta intrebare. Nu se merita”, a completat vedeta.

Penelope Cruz a mai dezvaluit ca, de cand a devenit mama in urma cu 3 ani, are si mai putin timp pentru a raspunde la astfel de intrebari. “La naiba, este 2017. De ce femeile inca trebuie sa mai vorbeasca despre varsta lor?”

In curand o vei putea vedea pe Penelope Cruz pe micile ecrane, in mult asteptata serie „American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”, in care Cruz o interpreteaza pe Donatella Versace.

Foto: Shutterstock