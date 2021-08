Penelope Cruz, apariție spectaculoasă în costum de baie

Penelope Cruz se bucură de zilele însorite de vară în Italia, alături de soțul său, actorul Javier Bardem. Cei doi au ales să își petreacă vacanța pe insula Monte Argentario, în Toscana.

Așa cum ne-a obișnuit deja, Penelope se află într-o formă fizică de invidiat, iar pozele surprinse de către paparazii dovedesc acest lucru. Actrița în vârstă de 47 de ani a ales să poarte un costum de baie întreg, ce îi punea în evidență picioarele tonifiate.

Apariția lui Penelope a fost una extrem de stylish, aceasta accesorizând costumul de baie cu o pereche de ochelari cateye și niște cercei mari argintii.

Însă aceasta nu a fost singura ținută aleasă de către actriță. Cu o zi înainte, Penelope a purtat un costum de baie în două piese.

Celebrul cuplu nu s-a sfiit să își arate afecțiunea în public, Penelope și Javier fiind surprinși în ipostaze tandre în apele mării Tireniene.

Aceasta nu este însă prima vacanță din această vară a celor doi, la începutul lunii iulie, aceștia fiind fotografiați pe o plajă din Sardinia alături de cei doi copii ai lor.

Javier Bardem a lucrat în ultima perioadă pentru filmul biografic Being The Ricardos, despre Lucille Ball, interpretată de Nicole Kidman. În peliculă, actorul îl joacă pe Desi Arnaz, colegul lui Lucille. Acum câteva luni, Penelope Cruz a fost surprinsă alături de Antonio Banderas pe platourile de filmare de la comedia Official Competition.

Penelope Cruz și Javier Bardem sunt împreună din 2007. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2011 în Bahamas, având alături câțiva prieteni. Au jucat împreună și în câteva filme, cum ar fi în comedia spaniolă Jamón (1992) și în Vicky Cristina Barcelona (2008). După ce s-au căsătorit, au mai jucat în The Counselor și Everybody Knows. Actrița a câștigat în 2009 premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în urma performanței din Vicky Cristina Barcelona.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro