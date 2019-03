Paris Jackson neagă că ar fi fost spitalizată după ce ar fi încercat să se sinucidă

Paris Jackson neagă zvonurile potrivit cărora ar fi fost spitalizată după ce ar fi încercat să se sinucidă.

Aceste zvonuri au apărut după ce Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat pentru ET că polița și ambulanța au fost chemate la casa lui Paris Jackson în jurul orei 7 jumătate dimineața, sâmbătă, aceștia intervenind în cazul unei încercări de sinucidere.

Departamentul de Pompiere din Los Angeles a confirmat că un pacient a fost dus la spital.

O sursă apropiată de Paris Jackson a declarat pentru ET că aceasta a avut un accident sâmbătă dimineață și de aceea a fost nevoie de intervenția medicală și de o scurtă spitalizare. „Ea se odihnește acasă și se simte bine”, a adăugat sursa.

Paris Jackson și-a exprimat părerea despre aceste zvonuri pe Twitter, catalogându-le drept minciuni. „Minciuni minciuni minciuni și o doamne, și mai multe minciuni”.

Zvonurile au apărut la doar câteva zile după ce Paris Jackson le-a transmis fanilor că nu este „rolul” ei să își apere tatăl în urma acuzațiilor de abuz aduse în documentarul „Leaving Neverland”.

„Încerc să liniștesc pe toată lumea și să mă port normal, să văd imaginea de ansamblu”, a scris aceasta pe Twitter, spunând că verișorul ei, Taj, face o treabă minunată în a-l apăra pe Michael Jackson.

there’s nothing i can say that hasn’t already been said in regards to defense. taj is doing a perfect job on his own. and i support him. but that’s not my role. i’m just tryna get everyone to chill out and go with the flow, be mellow and think about the bigger picture. that’s me.

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 14, 2019