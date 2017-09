Paris Jackson isi arata noul tatuaj de pe piept intr-o poza topless

In imagine, Jackson apare cu sapte chakre coborandu-i pe piept, in timp ce doua emoji-uri cu flori mentin imaginea adecvata policilor Instagram. Ea a continuat prin a distribui si alte poze ale noului tatuaj.

Paris Jackson – care a fost mereu deschisa cand vine vorba de spiritualitate si credintele ei – si-a plasat tatuajul cu chakre (principalele puncte de energie) in centrul pieptului.

A post shared by Paris-Michael K. J. (@parisjackson) on Sep 3, 2017 at 9:30am PDT

Iar acesta nu este primul tatuaj al modelului! Noua imagine a campaniei Calvin Klein si nasul ei, actorul Macaulay Culkin, si-au facut recent acelasi tatuaj, o lingurita plasata pe brat.

Jackson a declarat ca are peste 50 de tatuaje, majoritatea facute in ultimul an. Multe dintre acestea onoreaza muzicieni decedati, precum John Lennon, David Bowie si Prince. In 2016, modelul si-a facut un tatuaj dedicat tatalui ei, inspirat din coperta albumului din 1989, „Dangerous”. Pe bratul ei se contureaza ochii lui Michael Jackson, inconjurati de o maimuta, un elefant si un paun.

Intr-un post de pe instagram de anul trecut, Paris Jackson a impartasit motivul pentru care a ales sa aiba atatea tatuaje, „maiestria tatuajelor va fi mereu un subiect controversat. Unora le plac, altii le urasc.” In postul respectiv a distribuit si o poza cu mainile ei tatuate, notand, „apreciez arta. Mereu am facut-o.”

In mai, Jackson si-a aparat si decizia de a afisa nuditate pe retelele de socializare.

„Nuditatea a inceput ca o miscare pentru ‚a ne intoarce la natura’, ,a exprima libertate’, ,a fi mai sanatosi’ si a fost chiar numita o filosofie,” a scris ea intr-un post in care aparea si o poza alb-negru din profil, cu torsoul ei gol. „A fi goi este parte din ceea ce ne face oameni. Pe mine ma ajuta sa ma simt mai conectata de mama gaia.”

„Sunt de obicei goala cand ma aflu in gradina,” a continuat ea. „Este de fapt un lucru foarte frumos si nu trebuie sexualizat, asa cum multe staruri de la hollywood (si presa) fac.”

Citeste si:

De ce Paris Jackson are ochii atat de albastri

Text: Ana Maria Savu

Foto: Arhiva Revistei ELLE