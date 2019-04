Palatul Kensington este impresionat de inițiativa fanilor Ducelui și Ducesei de Sussex de a strânge fonduri pentru organizații caritabile

Ceea ce a pornit ca și campanie pentru a celebra nașterea viitorului copil al Prințului Harry și Ducesei Meghan, s-a transformat rapid într-o strângere de fonduri globală pentru organizațiile apropiate celor doi, fanii familiei regale donând pentru diferite cauze umanitare.

Până duminica trecută, când în Regatul Unit s-a sărbătorit Ziua Mamei, inițiativa #GlobalSussexBabyShower a obținut mii de donații din partea suporterilor, care au ales să susțină organizații precum WellChild, Camfed și Mayhew. Eforturile fanilor nu au fost trecute cu vederea de Palatul Kensington, care, potrivit unei surse, au fost plăcut surprinși de inițiativa onorabilă a oamenilor.

Were kicking off a GLOBAL fundraiser on Sunday, 31st of March in honor of #BabySussex and the compassion and altruism of The #DukeandDuchessofSussex. Weve selected 3 charities to benefit in this effort. Tweet your donations and include hash #GlobalSussexBabyShower RETWEET! pic.twitter.com/4BEscqdwRR

— Baby Sussexs Au Pair (@freepeeper) 29 martie 2019