Olivia de Havilland i-a adus împreună pe Grace Kelly și Rainier de Monaco

Legendara Olivia de Havilland a încetat din viață pe 26 iulie, la vârsta de 104 ani și după o carieră istorică – nu doar pentru că a traversat atâtea decade, ci și prin prisma realizărilor incredibile ale actriței de origini britanice. Dame Olivia a lucrat în cinema între 1935 și 1988, apărând în 49 de filme, dar având și numeroase și remarcabile roluri în televiziune și teatru. Una dintre actrițele majore ale vremurilor ei, Olivia de Havilland este prezentă azi în memoria cinefililor mai degrabă pentru rolul secundar din Pe aripile vântului (pentru care a primit și prima sa nominalizare la Oscar), dar repertoriul său a fost mult mai vast și mai complex de atât, culminând cu rolurile din To Each His Own (1946) și The Heiress (1949), pentru care a fost recompensată cu premiul Oscar. Iar dincolo de exemplara sa carieră, Olivia de Havilland rămâne și una dintre primele revoltate ale Hollywood-ului – războiul său cu studiourile Warner Bros a rămas, și el, în istorie, la fel ca rolurile sale.

Însă actrița a mai participat într-un mod neașteptat la crearea uneia dintre legendele de la Hollywood – și asta pentru că ea este cea care a pus la cale prima întâlnire dintre Grace Kelly și Prințul Rainier de Monaco. Mai târziu în viață, Olivia de Havilland avea să declare „sunt tentată să cred că a fost destinul”, după ce ea însăși și soțul său, Pierre Galante, editor la Paris-Match, au venit cu ideea întâlnirii.

Totul se întâmpla în 1955 – Grace Kelly era un star uriaș, care tocmai ce jucase în Dial M for Murder, Rear Window și To Catch a Thief, ale lui Alfred Hitchcock. În primăvara acelui an, De Havilland se mutase deja la Paris, și pe 4 mai călătorea către sudul Franței, pentru a participa la Festivalul de Film de la Cannes. Întâmplător, în același tren se afla și Grace Kelly, care avea aceeași destinație. Deși amândouă erau staruri în toată regula, Grace Kelly și Olivia de Havilland nu se întâlniseră încă, dar dacă era un lucru care le unea, acela era lupta lor pentru a deveni independente față de studiourile care le lansaseră carierele.

„A fost o idee care i-a venit mai intâi lui Pierre, când luam cina în tren, după ce a aflat că și Grace Kelly este pasageră. Soțul meu s-a născut la Nisa, el i-a sugerat redactorului șef Paris-Match, Gaston Bonheur, o întâlnire între Grace Kelly și Rainier de Monaco – o idee care a fost acceptată imediat și cu entuziasm de Gaston.”

Olivia de Havilland a fost cea care a trebuit să o anunțe pe Grace Kelly despre plan. „La prima vedere, Grace mi s-a părut rezervată, o tânără bine crescută, atunci, pe platforma dintre vagonul restaurant și următorul vagon, atunci când am întrebat-o dacă ar fi de acord să se întâlnească cu Prințul Rainier.„

„A fost de acord imediat, dar a avut rezerva foarte profesionistă de a aproba o astfel de întâlnire cu studioul care îi sponsoriza vizita la Cannes, MGM.”

La sosirea la Cannes, Kelly a fost sunată de Galante și anunțată că Prințul Rainier o așteaptă vineri după amiaza la palatul său, la ora 4. Pentru că ea însăși se angajase să fie prezentă la un cocktail la ora 5.30, Grace a refuzat. Mai târziu, prințul a fost de acord să mute întâlnirea de la ora 3.

Dimineața acelei zile a început foarte prost pentru Grace Kelly, pentru că o grevă a muncitorilor lăsase fără curent electric hotelul la care stătea – dar actrița a reușit să se prezinte la întâlnire purtând o rochie care a intrat, și ea, în legendă – un model de tafta de mătase care nu necesita călcare. Galante, soțul colegei Olivia de Havilland, a fost cel care a condus-o la palat, unde Prințul nu era disponibil. Grace Kelly a refuzat, când acesta a apărut, invitația lui de a face o vizită prin cele 225 de camere ale palatului, dar cei doi au reușit să facă o plimbare în grădina lui zoologică privată. La întoarcere, Grace Kelly a spus că Prințul era fermecător.

„Pierre și cu mine am lăudat-o mai târziu pentru cât de firesc a respectat protocolul la prezentarea Prințului”, își amintea Olivia de Havilland. „Era într-o stare de încântare”.

Grace Kelly și Prințul Rainier de Monaco au început să își scrie după această primă întâlnire, iar 7 luni mai târziu prințul a călătorit până în America, să îi ceară mâna.

Olivia de Havilland își aducea aminte că nu a fost surprinsă de vestea logodnei, deși, însărcinată, nu a putut participa la nunta secolului.

Cele două actrițe s-au mai întâlnit o singură dată: „Am văzut-o pe Grace Kelly doar o singură dată după mulți ani de la întâlnirea noastră din tren și de la Cannes. Luam prânzul cu un prieten din America într-un restaurant din Paris, și am văzut-o pe Prințesa Grace la o masă, cu Prințesa Caroline, atunci în vârstă de vreo 10 ani. Când au terminat și plecau, Prințesa Grace a venit, foarte amabilă, la masa mea, să mă salute. Desigur, m-am ridicat și am făcut o reverență.”

