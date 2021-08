Oase, co-prezentatorul Asia Express, face dezvăluiri despre noul sezon al emisiunii: „Am fost opriți de Poliție de șase ori”

Noul sezon Asia Express a pornit pe Drumul Împăraților cu trei noi prezentatori. Irina Fodor este cea care a preluat coordonarea celor 9 perechi de vedete plecate în aventura vieții lor. Alături de ea sunt și în acest sezon Oase și actorul Marius Damian. Așa cum i-a obișnuit pe telespectatori, Oase le va face cunoștință cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile și jocurile din competiție, în timp ce Marius Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbește despre istoricul locurilor în care se desfășoară concursul, despre ineditul fiecărei țări.

Oase, co-prezentatorul showului, a dezvăluit că aventura de pe Drumul Împăraților a fost extrem de dificilă pentru toată lumea, mult mai complicată decât se așteptau, în special din cauza pandemiei.

„Până acum, mie, din exterior, sezonul ăsta mi se pare cel mai greu. Eu de abia mă descurc pe aici cu mâncarea, de exemplu, sâmbăta, duminica, fiind pandemie în continuare, nu ai unde să te duci. Efectiv, mănânc pe bordură, și-acum am unde să merg să mănânc, dar e greu pe partea asta și mă gândesc cum prind ei mașini? Că nu circulă nimic!

Am filmat un întreg intro în mijlocul intersecției, stăteam așa, zici că eram la Hollywood. Stăteam și nu trecea nicio mașină. Ah, ba da, mint! Una de Poliție! Noi am fost opriți de Poliție de șase ori. Am dat actele, totul în regulă. Dar în cursă, dacă te oprește Poliția, ce faci? Mie mi se pare mult mai greu, sincer”, a spus Oase, co-prezentator al emisiunii Asia Express, sezonul 4 – Drumul Împăraților, citat de cancan.ro.

„Distanțele sunt marea mea problemă. Filmăm mult, după care mergem și mai mult. Dacă ar fi să calculez cât timp am stat în mașină și cât am filmat, cred că este echivalent. Efectiv, toată ziua în mașină. Nu știu, sunt vreo 200-300 de km pe zi. Zilnic filmezi, te dai jos, filmezi… E nașpa că stai în mașină, adormi, și te trezește cineva ‘Hai! Filmăm!’, nu mai știu niciun oraș cum se numește, nu mai știu nimic”, a mai povestit acesta.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină, care concurează în noul sezon Asia Express.

