O poză cu Angelina Jolie și Chris Hemsworth face valuri pe internet

După deja virala imagine cu Dakota Johnson urmărind cu colțul ochiului reacția Angelinei atunci când pe scenă era Jennifer Aniston, iată că o nouă fotografie face deliciul – sau îngrijorarea – fanilor.

În cadrul evenimentului de duminică seara, Angelina Jolie a stat la aceeasi masă cu Chris Hemsworth, starul din „Thor” și „The Avengers” și au făcut împreună și mai multe fotografii.

Nimic special până aici, nu? Ei bine, fanii au observat imediat cât de bine seamănă Chris Hemsworth cu fostul soț al Angelinei, Brad Pitt. Printre cei care au remarcat acest lucru s-a numărat chiar și Elsa Pataky, soția lui Hemsworth.

Chris Hemsworth and Angelina Jolie sitting together at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/fM0riRk4RV

