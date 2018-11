O IMAGINE FACE CÂT  O MIE  DE CUVINTE

ELLE: Care este relația ta cu tehnologia?

Ovidiu Buta: În mod sigur vorbim despre o relație destul de bună. Contrar a ceea ce aud prin jurul meu, eu mă simt bine cu tehnologia, o apreciez pentru lucrurile bune pe care le-a adus în viața mea, dar sunt și extrem de conștient că a schimbat în mod gratuit multe lucruri, în special în meseria mea.

ELLE: Crezi că apariția smartphone-ului a influențat modul în care percepem lumea și ne raportăm la ea?

O.B.: Cu siguranță! Este suficient să mă gândesc la perioada copilăriei mele, când știai ce face sau cum este cineva doar dacă îl sunai de pe telefonul fix și aveai bafta să-l prinzi acasă, când vedeai lumea doar prin imaginile servite cu parcimonie pe TV… și cam atât. Era o melodie care mi-a bântuit copilăria: „Noi în anul 2000. Și eu îmi imaginam că în anul 2000 ne vom îmbrăca în folie metalică și vom circula cu mașini zburătoare. Dar iată că viitorul nu s-a prea grăbit să ne servească mașini cu elice și a preferat să ne pună în mână un instrument fascinant, cu ajutorul căruia nu doar menținem legătura în timp real cu oricine de pe această planetă, nu doar ne împărtășim viața cu o lejeritate pe care, nu cu mult timp în urmă, ne era frică să o practicăm, ci am și ajuns să VEDEM viața prin el. Este bine, este rău? Încă nu-ți pot răspunde cinstit la această întrebare.

ELLE: În ce fel a fost influențată moda de tehnologie în ultimul timp?

O.B.: Cu foarte mult timp în urmă, când stăteam mai mult pe la Londra, am fost să văd o prezentare a lui Hussein Chalayan. O serie întreagă de ținute care își schimbau forma cu ajutorul unor mici motorașe activate de către manechine, cred. Și am avut senzația că am înțeles, exact în acel moment, cum o să arate moda viitorului. Dar iată că hainele încă nu-și schimbă înfățișarea, cu toate că, mă gândesc, este o idee minunată; am ajuns doar în acel punct în care moda se servește destul de meschin de tehnologie pentru a (se) vinde. Vorbim de toate trucurile de retailing (oglinzi virtuale, holograme etc.), dar și de felul în care se promovează moda acum. Dacă nu ești pe net, nu exiști, în special ca brand, nu?! Aici există, însă, o altă problemă: cel mai trist lucru în modă este atunci când realizezi că totul este de o falsitate cutremurătoare. Că lucrurile sunt făcute să reziste exact 24 de ore, doar spre a fi împărtășite via Facebook sau Instagram, că zgomotul din culise nu justifică deloc acțiunea de pe podiumul de prezentare. Oamenii au uitat că sunt oameni, iar moda a uitat că rolul ei este să îmbrace individualități și nu armate. Ceea ce lipsește acum modei, și asta strict din cauza tehnologiei, este liniștea. Atunci când se face liniște în jur, începi să auzi lucruri.

O IMAGINE FACE CÂT O MIE DE CUVINTE

noi: că vecinul de la etaj preferă șnițelele. Că cel din dreapta ta este un avid privitor de porn (cu toate că „ascultător de porn ar fi fost mult mai interesant). Cel din stânga are o viață socială foarte activă, iar vecinul de la parter preferă stepul. Liniștea este cel mai prețios lucru în modă. Liniștea dinaintea începerii unei prezentări de modă. Liniștea pe care o simte designerul atunci când termină o schiță. Liniștea femeii care coase mii de perle pe o rochie haute couture. Liniștea editorului în fața unui show excepțional și, cea mai importantă, liniștea dinaintea furtunii. Într-o lume atât de zgomotoasă, valoarea ei este inestimabilă, iar prezența ei duce la niște descoperiri remarcabile.

ELLE: Dar interacțiunile sociale?

O.B.: În ciuda tuturor opiniilor negative, cred că interacțiunile sociale au devenit mult mai firești, mai spontane. Sunt oameni cu care nu ne întâlnim (aproape) niciodată, dar suntem 24 de ore conectați la ei, la viața lor.

ELLE: Cât de important ți se pare ca oamenii să fie în permanență conectați și să împărtășească idei, imagini, mesaje? Există oare și un revers al medaliei?

O.B.: Este și bine, și rău. O să încep cu partea neplăcută (pentru mine): câteodată mă simt pierdut în acest torent de informații și imagini. Ritmul modei s-a schimbat exact datorită acestei obsesii pentru ceva nou, în fiecare minut. Felul în care citim o imagine s-a schimbat și el. Nimic nu mai este ca la început și toată această tornadă poate să ducă, din păcate, la o respingere a unor lucruri pe care cândva le-ai iubit. Tocmai de aceea încerc să nu urmăresc mai mult de 4-5 site-uri și 10-12 persoane, care chiar au ceva de spus. Din când în când, la fel cum procedez și la supermarket, mă mai uit și după alternative și îmi updatez lista. Nu este autosuficiență, este doar supraviețuire. Partea cu adevărat bună este că poți să te înconjori, virtual, de oameni care simt și fac lucrurile exact ca tine. Ai acces astfel la niște surse de inspirație fantastice, fără de care nu mai poți lucra. Poți cunoaște și învăța ceva nou în fiecare zi. Am devenit parte din niște comunități pe care înainte doar le bănuiam, iar astăzi, unii dintre noi au devenit chiar liderii lor.

ELLE: Cum folosești smart- phone-ul în viața profesională și personală?

O.B.: Smartphone-ul este biroul meu, dar nu este casa mea. Și cu asta am cam spus tot.

ELLE: Cum te ajută telefonul să-ți duci la bun sfârșit proiectele, mai ales atunci când ești în continuă mișcare și nu stai fizic la un birou? O.B.: Ieri mă distram de unul singur cu urmatoarea situație: eram în Milano, lucrând pentru un titlu rusesc dar, în același timp, coordonam în timp real o altă producție la Seul și am făcut și un casting, tot în timp real, în Indonezia. Și m-am gândit că, până o să apară teleportarea, această ușurință cu care poți face lucruri este cu adevărat colosală.

Și îmi place. Pot să fiu, în aceeași zi, în toate colțurile planetei, urmărind proiectele în care sunt implicat, verificând în timp real machiajul, coafura și rezultatul final. Cum poți să faci asta fără telefon?! De câte avioane ai nevoie?! De câți asistenți?!

ELLE: Care dintre caracteristicile noului Huawei Mate 20 Pro ți se pare că îți este cel mai de ajutor în viața de zi cu zi?

O.B.: Trăim în secolul imaginii si chiar cred că o imagine bună face cât o mie de cuvinte. Pentru mine, primul lucru care contează este camera, apoi display-ul (trebuie să văd lucrurile cât se poate de clar și în culorile reale, să am încredere în el la fel ca în ochii mei). Dar recunosc că sunt sedus și de AI și de cât de fantastic poate ea să optimizeze totul.

ELLE: Care este cea mai bună fotografie pe care ai realizat-o până acum cu Huawei Mate 20 Pro? Poți să ne-o descrii în câteva cuvinte?

O.B.: Cea mai bună fotografie din telefonul meu este și cea mai importantă pentru mine: familia mea, fericită într-o vacanță la Roma.

ELLE: Ai încercat vreodată să faci un detox tehnologic sau de social media? Dacă da, cât a durat și cum a fost experiența pentru tine?

O.B.: Norocul meu în viață este că-mi permit să nu răspund la telefon sau să-mi updatez obsesiv statusurile pe Facebook sau să încarc imagini pe Instagram. Deci, sincer, nu simt nevoia să mă rup de tehnologie câtă vreme îmi permit acest lucru și pot face lucrurile în ritmul meu. O singură dată mi-am șters contul de Facebok, enervat de niște discuții inutile. Dar am revenit repede, pentru că am înțeles că tehnologia, la fel ca și viața, îți oferă un instrument fantastic, numit foarte simplu ignore.

