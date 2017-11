Noul trailer al filmului „Fifty Shades Freed” este mai HOT decat te-ai fi asteptat

„Fifty Shades of Grey” si „Fifty Shades Darker”, primele doua filme ale seriei ce ii are ca protagonisti pe Anastasia Steele si Christian Grey, s-au bucurat de un succes destul de anticipat la public. Iar in curand vom avea ocazia sa vedem si „Fifty Shades Freed”, cu siguranta unul dintre cele mai asteptate filme ale anului 2018.

Motivul il stim cu totii: o poveste de dragoste neconventionala, presata cu multe, multe, multe scene de sex.

Din acest motiv nu ar trebui sa ne mire ca trailerul pentru „Fifty Shades Freed”, filmul care reprezinta finalul seriei, contine si scene fierbinti. Insa nu doar atat.

Daca ai vazut filmele precendente, atunci stii deja ca, la finalul peliculei „Fifty Shades Darker”, Anastasia Steele si Christian Grey – roluri interpretate de Dakota Johnson si Jamie Dornan – s-au logodit.

Ei bine, acum vom avea ocazia sa vedem nunta celor doi, dar si imagini din luxoasa luna de miere (pentru ca nu poti sa spui Mr. Grey fara a te gandi la lux si extravaganta, nu?).

Actiunea este garantata de aparitia unei noi ispite feminine in persoana unei arhitecte care isi propune sa il cucereasca pe Christian, dar si fostul sef al Anastasiei se intoarce cu o apriga dorinta de a se razbuna.

Insa, cum imaginile spun mult mai mult decat cuvintele, te invitam sa urmaresti trailerul.

Fifty Shades Freed apare in cinematografele din Romania pe 9 februarie 2018.

Foto: PR