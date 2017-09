Noua versiune a filmului “Aladdin” starneste controverse

Aladdin este unul dintre cele mai indragite filme Disney alaturi de care am crescut si ne este foarte clara imaginea personajelor. Aici ne referim la faptul ca actiunea se petrece in Agrabah, un oras fictiv din India, deci toate personajele au trasaturile specifice acestei tari. Insa, se pare ca in noua versiune a filmului, a fost ales sa joace un actor alb, care nu se prea potriveste cu decorul filmului.

Billy Magnussen este cel care a fost ales sa joace in rolul printului Anders, un personaj despre care se crede ca ar fi unul dintre pretendentii printesei Jasmine ( Aladdin, ai grija!). Magnussen a mai jucat in muzicalul “Into the Woods”, tot un film marca Disney.

Guy Richie este cel care va regiza filmul care va fi bazat pe varianta celui din 1992. Printre ceilalti actori care vor aparea in film se numara si Mena Massoud in rolul lui Aladdin, Marwan Kenzari ( Jafar) si Will Smith in rolul duhului din lampa.

In urma acestei stiri, foarte multi fani Disney au acuzat studiourile Disney pentru modificarea unei povesti originale care nu ar avea nevoie de astfel de schimbari.

“O multime de oameni au vazut desenul Aladdin”, a postat pe Twitter o persoana dupa ce au aparut stirile legate de personajul lui Magnussen. “Nu puteau sa aiba incredere ca filmul va avea destul success fara sa creeze toata aceasta situatie?”

O alta persoana revoltata intreaba: “Nu puteti nici macar sa lasati niste oameni de culoare sa aiba propriul lor regat fals?”

“Putem sa nu? Vorbim serios acum. Dragi oameni albi, este in ok sa nu apareti chiar peste tot. Serios, este IN REGULA.”, afirma altcineva.

Trebuie sa recunoastem ca nici noi nu ne-am fi asteptat la vestea asta si nu prea stim ce sa credem. Voi ce parere aveti? L-ati vedea pe Billy jucand rolul unui print indian sau nu?

Text: Petra Murariu-Magureanu

Foto: Instagram