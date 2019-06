Noua melodie a lui Justin Bieber are legătură cu Selena Gomez?

Justin Bieber și-a anunțat noua colaborare cu Chris Brown pentru piesa Dont Check On Me, însă înainte de asta a postat mesajul „Am câteva lucruri de spus” alături de anunț, pe care fanii nu l-au primit așa cum, probabil, se aștepta. „Ești căsătorit, dar continui să cânți despre fosta iubită”, a scris un fan, în timp ce altul a spus: „Melodia este foarte frumoasă, dar Selena nu verifică ce faci.” Mii de comentarii apărute la postarea lui Bieber indică faptul că artistul ar fi scris versurile pentru Selena Gomez.

I hAD sOmE ThIngS tO sAy' Boy youve been obsessed with S since forever and it still showed 2 MONTHS AGO shut up and go back home with your lice twin @justinbieber

— M🌹 (@GOMEZORGOHOME92) 27 iunie 2019