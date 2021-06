Noua manea a Loredanei stârnește critici. Răspunsul artistei: „nu am nici o apăsare”

Noua manea a Loredanei Groza a generat încă o undă de șoc în comunitatea fanilor care nu se pot obișnui cu ideea că o artistă pop extrem de versatilă, care nu s-a ferit în trecut să abordeze multe stiluri, de la muzică lăutărească și până la hiphop, colaborează încă o dată cu unii dintre cei mai de succes cântăreți de manele din țară, pentru piesa Suflet și trup. Criticii nu au iertat-o încă de la prima astfel de colaborare, care a condus inclusiv la comentarii rasiste, cu toată că piesa inițială s-a dovedit un succes major.

Și noua manea a Loredanei pare să se îndrepte către același gen de succes, dat fiind faptul că, la doar cinci zile de la lansare, a ajuns pe locul al șaselea în Trending pe YouTube și nu pare că își va opri curând ascensiunea. Colaborarea cu Jador, Costi Ioniță, Jean de la Craiova, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești și Vali Vilejie este, însă, intens criticată, la fel cum sunt intențiile Loredanei în cazul asocierii cu acești artiști. Și, deși artista și-a explicat deja alegerea în cazul primei piese și a îndemnat către deschidere, acum se vede iar în poziția de a da explicații.

„Oamenii încearcă să te atragă în turmă şi dacă cumva vrei să scoţi capul sau vrei să fii altfel, eşti întotdeauna criticat, pus la zid. Nu am de ce să răspund, nici la critici şi nici la laude, pentru că trebuie să fii întotdeauna zen. Munca înnobilează omul, deci nu am avut timp să am nici o apăsare. Resurse găsesc în dragoste, în muzică, în orice lucru care îmi place, care mă inspiră şi care îmi aduce lumină”, a declarat Loredana, după cum relatează observatornews.ro.

Noua manea a Loredanei este, conform acesteia, o piesă cu un mesaj pozitiv despre „puterea de a iubi, de a te dărui, de a te dedica”. De asemenea, cântăreața a explicat că explorarea muzicii rome face parte din continua ei căutare artistică. „Întotdeauna mă reinventez şi e o continuă căutare, o continuă transformare. Fiecare proiect, fiecare cântec pe care îl fac e un nou început. Întotdeauna încerc să găsesc sunete noi, idei noi, poveşti, imagini, look-uri. Este cred un mesaj foarte pozitiv, despre puterea de a iubi, de a te dărui, de a te dedica în general pentru orice îţi place în viaţă. Şi cu trupul şi cu sufletul.”

