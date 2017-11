Noua fotografie-portret a reginei Elisabeta si a printului Philip ne arata ca dragostea nu exista doar in basme

Regina Elisabeta a II-a si printul Philip sunt dovada vie a faptului ca dragostea adevarata exista. Acestia sarbatoresc astazi a 70-a aniversare a casatoriei. Pentru a sarbatori evenimentul, Casa Regala a dat publicitatii o fotografie-portret infatisandu-i pe cei doi.

To mark The Queen and The Duke of Edinburgh’s 70th Wedding Anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com/Jl6elndhFe — The Royal Family (@RoyalFamily) November 18, 2017

In data de 20 noiembrie 1947, la Westminster Abbey, a avut loc ceremonia de nunta a Printesei Elisabeta cu lui Philip Mountbatten, pe atunci ofiter. Astazi, cei doi sarbatoresc prima nunta de platina ce are loc in familia regala. Cei doi vor sarbatori evenimentul alaturi de familie si prietenii apropiati, printr-o petrecere discreta organizata la Palatul Windsor.

Cei doi au stabilit recordul celei mai longevive casatorii regale, urmata de regele George al III-lea si regina Charlotte, a caror casnicie a durat 57 de ani.

Rochia reginei din fotografia-portret este rochia purtata de aceasta la nunta sa de diamant, la slujba de la Westminster Abbey. Aceasta poarta in piept o brosa primita de la printul Philip in 1966, o brosa in forma de scarabeu, cu rubine si diamante.

Text: Monica Andrei

Foto: Hepta