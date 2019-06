Noua bonă angajată de Meghan Markle și Prințul Harry pentru fiul lor, a fost nevoită să semneze un acord de confidențialitate

Katie Nicholl, reporter regal, le-a spus celor de la ET: „Am auzit din surse foarte credibile că noua bonă care a fost angajată de Ducele și Ducesa de Sussex a trebuit să semneze un acord de confidențialitate destul de bine pus la punct.” Numele bonei nu a fost încă dezvăluit, însă chiar și cu ajutorul ei, Meghan Markle nu reușește să doarmă prea mult. Nicholl a continuat prin a spune că „Meghan este trează în fiecare noapte pentru a-l hrăni pe Archie la fiecare câteva ore.”

Între timp, Meghan își dedică atenția 100% în noul rol primit și nu se grăbește să revină la greutatea dinainte de naștere. „Meghan nu a fost la sală – nu simte nicio grabă în a reveni la greutatea dinainte de sarcină. Nu se antrenează din greu. Nu ridică greutăți. Se bucură de această perioadă – a fost foarte blândă cu ea însăși”, a adăugat Nicholl.

Reporterul regal crede că Meghan și Harry vor arăta fanilor o nouă fotografie de familie, având în vedere că urmează Ziua Tatălui. Meghan și Prințul Harry au sărbătorit recent atât nașterea primului lor copil, Archie Harrison, cât și aniversarea de un an a căsniciei lor. Micul Archie nu și-a însoțit părinții la Trooping the Colour, primul eveniment oficial la care au participat Ducele și Ducesa de Sussex după nașterea fiului lor, având în vedere că are doar cinci săptămâni. Fanii așteaptă să-l vadă pe Archie la botezul său, care, cel mai probabil, va avea loc vara aceasta.

