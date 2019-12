Norvina, fiica Anastasiei Soare, este unul dintre cei mai importanți influenceri de frumusețe din lume

Norvina, sau pe numele ei real Claudia Soare, este fiica Anastasiei Soare, fondatoarea unuia dintre cele mai de succes brand-uri de produse cosmetice din întreaga lume. La doar 32 de ani, Norvina, fiica Anastasiei Soare, se bucură de un real succes pe rețelele de socializare, având 1,6 milioane de urmăritori pe contul de Instagram. Ea le arată urmăritorilor ei nenumărate tips-uri de make-up pline de culoare și îndrăznețe, însă Norvina este extrem de implicată și în afacerea mamei sale.

Cu toate că Anastasia și-a dorit să își numească fiica Norvina, nu a putut face asta din cauza faptului că acesta nu este un nume românesc în accepțiunea tradițională, așa că pe certificatul ei de naștere fiica Anastasiei este, simplu, Claudia. Cu toate acestea, apropiații îi spun Norvina.

Dacă te întrebai care este ocupația ei, află că ceea ce face ea nu este foarte departe de activitatea pe care o desfășoară mama ei. Și spunem asta deoarece Norvina este președintele brand-ului Anastasia Beverly Hills. Ba mai mult, cu mai multe luni înainte ca produsele Anastasia Beverly Hills să fie lansate, ea le roagă pe prietenele ei să încerce aceste produse, iar ele o ajută să găsească numele și ambalajele potrivite. „Prietena mea cea mai bună vede toate produsele cu o lună înainte, mă ajută să găsesc nume interesante pentru ele, îmi dă idei în ceea ce privește ambalajul și păstrează aceste lucruri secrete. Întotdeauna îi apreciez opinia”, a declarat la un moment dat Norvina.

Shout out to my bff @amrezy who sees everything I make months before anyone else, helps me with cute name ideas, gives me her input on packaging and always keeps it 100% secret. I always value your opinion. Love you sis 🥰👯‍♀️

— norvina (@norvina1) 2 februarie 2019