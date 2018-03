Iată care sunt nominalizările la Premiile Gopo 2018:

CEL MAI BUN FILM (LUNGMETRAJ)

6,9 PE SCARA RICHTER – Regia: Nae Caranfil, Producător: Tudor Reu, Cristian Mungiu, Hristo Hristov (Mobra Films)

BREAKING NEWS – Regia: Iulia Rugină, Producător: Tudor Giurgiu, Oana Giurgiu, Bogdan Crăciun (Hai-Hui Entertainment)

FIXEUR – Regia: Adrian Sitaru, Producător: Ana Maria Antoci, Adrian Silișteanu, Jean des Forêts (4 Proof Film)

MEDA SAU PARTEA NU PREA FERICITĂ A LUCRURILOR – Regia: Emanuel Pârvu, Producător: Miruna Berescu (Asociația FAMart)

UN PAS ÎN URMA SERAFIMILOR – Regia: Daniel Sandu, Producător: Ada Solomon, Ioana Drăghici (HiFilm Productions)

CEL MAI BUN REGIZOR (LUNGMETRAJ)

6,9 PE SCARA RICHTER – Regia: Nae Caranfil

ANA, MON AMOUR – Regia: Călin Peter Netzer

BREAKING NEWS – Regia: Iulia Rugină

FIXEUR – Regia: Adrian Sitaru

UN PAS ÎN URMA SERAFIMILOR – Regia: Daniel Sandu

CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN ROL PRINCIPAL (ÎNTR-UN FILM DE LUNGMETRAJ FICŢIUNE)

Mircea Postelnicu pentru rolul Toma din filmul “Ana, mon amour”

Andi Vasluianu pentru rolul Alex din filmul “Breaking News”

Tudor Aaron Istodor pentru rolul Radu din filmul “Fixeur”

Alexandru Potocean pentru rolul Costi din filmul “Marița”

Șerban Pavlu pentru rolul Doru din filmul “Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor”

Vlad Ivanov pentru rolul preotului Ivan din filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎNTR-UN ROL PRINCIPAL (ÎNTR-UN FILM DE LUNGMETRAJ FICŢIUNE)

Diana Cavaliotti pentru rolul Ana din filmul “Ana, mon amour”

Voica Oltean pentru rolul Simona din filmul “Breaking News”

Ela Ionescu pentru rolul Eva din filmul “Dimineața care nu se va sfârși”

Cristina Flutur pentru rolul Ioana din filmul “Hawaii”

Ofelia Popii pentru rolul Vera din filmul “Portrete în pădure”

CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN ROL SECUNDAR (ÎNTR-UN FILM DE LUNGMETRAJ FICŢIUNE)

Lucian Ifrim pentru rolul Tudor din filmul “Aniversarea”

Emanuel Pârvu pentru rolul Sandu din filmul “Aniversarea”

Adrian Văncică pentru rolul polițist din filmul “Ultima zi”

Ali Amir pentru rolul Aid din filmul “Un pas în urma serafimilor”

Ilie Dumitrescu Jr. pentru rolul Olah din filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎNTR-UN ROL SECUNDAR (ÎNTR-UN FILM DE LUNGMETRAJ FICŢIUNE)

Carmen Tănase pentru rolul mamă Toma din filmul “Ana, mon amour”

Simona Bondoc pentru rolul Valeria din filmul “Aniversarea”

Diana Spătărescu pentru rolul Anca Rășcanu din filmul “Fixeur”

Rodica Lazăr pentru rolul Viorica din filmul “Hawaii”

Ana Ciontea pentru rolul Maria din filmul “Marița”

CEL MAI BUN SCENARIU (LUNGMETRAJ FICȚIUNE)

Nae Caranfil pentru filmul “6,9 pe scara Richter”

Ana Agopian, Oana Răsuceanu, Iulia Rugină pentru filmul “Breaking News”

Claudia Silișteanu, Adrian Silișteanu pentru filmul “Fixeur”

Daniel Sandu pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

Anca Buja și Cristi Iftime pentru filmul “Marița”

CEA MAI BUNĂ IMAGINE (LUNGMETRAJ)

Liviu Pojoni pentru filmul “Aniversarea”

Adrian Silișteanu (RSC) pentru filmul “Fixeur”

Silviu Stavilă pentru filmul “Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor”

Andrei Dăscălescu pentru filmul “Planeta Petrila”

George Dăscălescu pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEL MAI BUN MONTAJ (LUNGMETRAJ)

Dana Bunescu pentru filmul “Ana, mon amour”

Cătălin Cristuțiu pentru filmul “Breaking News”

Mircea Olteanu, Ștefan Pârlog, Andrei Dăscălescu pentru filmul “Planeta Petrila”

Ștefan-Ioan Tatu pentru filmul “Ultima zi”

Mircea Olteanu pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEL MAI BUN SUNET (LUNGMETRAJ)

Liviu Lupșa, Marius Leftărache pentru filmul “Aniversarea”

Ioan Filip, Dan Ștefan Rucăreanu pentru filmul “Fixeur”

Dana Bunescu, Andre Rigaut, Sophie Chiabaut, Cristinel Șirli pentru filmul “Ana, mon amour”

Aleksander Simeonov, Tamas Szekely, Florin Tăbăcaru, Alexandru Dumitru pentru filmul “6,9 pe scara Richter”

Daniel Soare, Mirel Cristea, Marius Leftărache, Marian Bălan și Dragoș Știrbu pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEA MAI BUNĂ MUZICĂ ORIGINALĂ (LUNGMETRAJ)

Nae Caranfil, Bogdan Dimitriu, Liviu Mănescu pentru filmul “6,9 pe scara Richter”

Răzvan Enciu, Ferenc Darvas pentru filmul “La drum cu tata”

Vladimir Cosma pentru filmul “Octav”

Jurjak, Ana Dubyk pentru filmul “Planeta Petrila”

Marius Leftărache pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CELE MAI BUNE DECORURI (LUNGMETRAJ FICȚIUNE)

Andreea Popa pentru filmul “6,9 pe scara Richter”

Alina Pențac pentru filmul “Aniversarea”

Bogdan Ionescu pentru filmul “La drum cu tata”

Călin Papură pentru filmul “Octav”

Adrian Cristea pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CELE MAI BUNE COSTUME (LUNGMETRAJ FICȚIUNE)

Doina Levintza, Adina Bucur pentru filmul “6,9 pe scara Richter”

Velica Panduru pentru filmul “Aniversarea”

Ana Ioneci pentru filmul “Hawaii”

Svetlana Mihăilescu pentru filmul “Octav”

Cireșica Cuciuc pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEL MAI BUN MACHIAJ ȘI CEA MAI BUNĂ COAFURĂ (LUNGMETRAJ FICȚIUNE)

Cătălin Ciutu, Dana Roșeanu și Iulia Roșeanu pentru filmul “6,9 pe scara Richter”

Cristina Paul și Heike Ersfeld pentru filmul “Ana, mon amour”

Domnica Bodogan și Dana Roşeanu pentru filmul “Aniversarea”

Domnica Bodogan și Bianca Boeroiu pentru filmul “La drum cu tata”

Lidia Ivanov și Bianca Boeroiu pentru filmul “Un pas în urma serafimilor”

CEL MAI BUN FILM DE DEBUT (LUNGMETRAJ)

LA DRUM CU TATA – Regia: Anca Miruna Lăzărescu, producător: Daniel Mitulescu, Cătălin Mitulescu (Strada Film)

MARIȚA – Regia: Cristi Iftime, producător: Ada Solomon, Radu Stancu (Hi Film Productions)

MEDA SAU PARTEA NU PREA FERICITĂ A LUCRURILOR – Regia: Emanuel Pârvu, producător: Miruna Berescu (Asociația FAMart)

UN PAS ÎN URMA SERAFIMILOR – Regia: Daniel Sandu, producător: Ada Solomon, Ioana Drăghici (Hi Film Productions)

CEL MAI BUN FILM DOCUMENTAR

Brașov 1987. Doi ani prea devreme – Regia: Liviu Tofan, producător: Demeter Andras Istvan, Nicolae Pepene (Muzeul Național de Istorie Brașov, Casa de producție TVR)

Eu sunt Hercule – Regia: Marius Iacob, producător: Corina Gliga, Irina Malcea (Manekino Film) și Hanka Kastelikava (HBO Europe)

Ouăle lui Tarzan – Regia: Alexandru Solomon, producător: Ada Solomon (HiFilm Productions)

Planeta Petrila – Regia: Andrei Dăscălescu, producător: Anamaria Antoci, Hanka Kastelicova, Alina David (FilmLab, HBO Europe, HBO România)

Procesul – Regia: Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe, Robert Fita (We Are Basca SRL)

Țara moartă – Regia: Radu Jude, producător: Ada Solomon (HiFilm Productions)

CEL MAI BUN SCURTMETRAJ

“Alb”, producător: Smaranda Sterian, Paul Cioran (Boom Film), regia: Paul Cioran

“Chers Amis”, producător: Valeriu Andriuță (Asociatia Cinemascop), regia: Valeriu Andriuță

“Cumulonimbus”, producător: Ana Maria Pîrvan (Storyscapes / Studio Set), regia: Ioana Mischie

“O noapte în Tokoriki”, producător: Natalia Gurău (UNATC „I.L.Caragiale” Bucureşti), regia: Roxana Stroe

“Scris/Nescris”, producător: Anamaria Antoci, Adrian Silișteanu (4 Proof Film), regia: Adrian Silișteanu

TÂNĂRĂ SPERANȚĂ

Ana Cântăbine pentru scenografia filmului “Offstage”

Serghei Chiviriga pentru regia filmului “Cel mai bun client”

Ștefan Iancu pentru rolul din filmul “Un pas în urma serafimilor”

Tudor Botezatu pentru regia filmului “Sechestrați fără voie”

Voica Oltean pentru rolul din filmul “Breaking News”

CEL MAI BUN FILM EUROPEAN

“Cealaltă parte a speranței” / “The Other Side of Hope” (r. Aki Kaurismäki), Finlanda, distribuitor: Independența Film

“Despre trup și suflet” / “On Body and Soul” (r. Ildikó Enyedi), Ungaria, distribuitor: Bad Unicorn

“Dunkirk” / “Dunkirk” (r. Christopher Nolan), Marea Britanie, Olanda, Franța, SUA, distribuitor: Vertical Entertainment

“Mister în Slack Bay” / “Ma Loute’’ (r. Bruno Dumont), Germania, Franța, distribuitor: Vito Film

“(M)ucenicul” / “(M)uchenik” (r. Kirill Serebrennikov), Rusia, distribuitor: Transilvania Film

Ce părere ai despre nominalizările la Premiile Gopo 2018?

Citește și:

Serialele de la care ne luăm adio în 2018

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK