Noi informații în cazul decesului subit al actriței Natalie Wood

La aproape 40 de ani de la decesul misterios prin înec al actriței Natalie Wood, iată că departamentul de Investigații din Los Angeles a scos la iveală că Robert Wagner, fostul ei soț, este o persoană de interes.

„Investigând cazul de peste șase ani, cred că el ar fi o persoană de interes,” a declarat Locotenentul John Corina. „Adică știm că este ultima persoană în prezența lui Natalie înainte ca ea să dispară.

Natalie Wood s-a înecat în 1981, după ce a căzut, aparent, de pe iahtul familiei, în timpul unei croaziere către Catalina împreună cu Wagner, prietenul lor Christopher Walken și căpitanul vasului, Dennis Davern. Trupul ei a fost găsit și recuperat a doua zi dimineață. Autopsia arăta că Natalie consumase șapte sau opt pahare de vin, iar moartea ei a fost catalogată drept accident.

Trei decenii mai târziu, Departamentul de Investigații din Los Angeles a decis să redeschidă cazul. Acest lucru s-a întâmplat după ce a fost contactat de către „persoane care susțineau că au informații adiționale” despre moartea actriței.

Deci, a fost sau nu moartea lui Wood un accident? Aparent, cei de la birourile de medicină legală din L.A. au schimbat certificatul de deces al acesteia, în ceea ce privește cauza morții, de la înec accidental la înec cauzat de factori nedeterminați.” De asemenea, a fost scos la iveală faptul că avea vânătăi pe corp. Acestea nu au venit odată cu căzătura în apă, ci au fost făcute înainte ca ea să moară.

Când a fost întrebat dacă e vorba despre o crimă, Corina a mărturisit că „există destule suspiciuni încât să ne gândim că ceva s-a întâmplat acolo”

În 2011, Davern a declarat că Wagner este responsabil pentru moartea lui Natalie Wood. El a fost martor când cei doi s-au certat destul de grav. Însă, într-un interviu arhivat, Wagner a spus că nu se afla la locul faptei, când aceasta a căzut.

„Eram atât de îndrăgostiți și aveam totul,” a spus Wagner în timpul unui interviu. „Și, într-o secundă, o secundă, totul s-a dus. Nu am fost acolo. Nu am fost acolo pentru ea.”

Nu se poate spune, încă, dacă aceasta a fost o crimă. Dar nu au putut nici să demonstreze că ar fi fost un accident. „În final, nu știm cum a ajuns ea în apă,” a declarat detectivul Ralph Hernandez. „Este important să știm că Wagner este o persoană de interes, nu un suspect.” Un alt purtător de cuvânt a spus că „actorul Robert Wagner, soțul ei la vremea respectivă, a fost mereu considerat o persoană de interes în investigația care rămâne deschisă.”

Înainte de moartea ei, Wood a apărut într-o mulțime de filme. A jucat-o pe Susan Walker în filmul Miracle on 34th Street în 1947, și a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru rolul lui Judy în Rebel Without a Cause. A mai adăugat la colecție încă două nominalizări pentru Splendor in the Glass și Proper Stranger.

Natalie Wood și Robert Wagner au fost căsătoriți prima oară din 1957 până în 1962, iar mai apoi din 1972 până la momentul decesului.

Foto: Instagram

