Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kanye West și Irina Shayk ies acum la iveală

Aproape toată lumea a fost luată prin surprindere la începutul verii de vestea că Irina Shayk și Kanye West formează un cuplu, însă se pare că există un motiv pentru care nu au mai apărut atât de multe informații despre cei doi în ultimele săptămâni.

Mai multe surse citate de Page Six susțin că relația celor doi a început deja să se răcească, mai ales după ce Kanye i-ar fi cerut Irinei să meargă cu el la Paris pentru Săptămâna Modei Haute Couture, însă aceasta s-ar fi refuzat.

„Irina îl place ca prieten, însă nu își dorește o relație cu el în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat sursa, precizând că refuzul modelului de a-l însoți pe Kanye la Paris reprezintă încercarea ei de a evita apariția unor știri în presă. „Ea nu își dorește asocierea cu o relație cu Kanye, ceea ce s-ar fi publicat în toată presă dacă ar fi apărut în Paris alături de el. Ar fi însemnat încă o lună de știri despre cum este relația lor”.

Zvonurile despre o posibilă relație între Irina Shayk & Kanye West au început să apară în luna mai, iar la începutul lui iunie cei doi au petrecut o vacanță în Franța, stând la boutique-hotelul Villa La Coste, din Provence, și au zburat înapoi în Statele Unite împreună. La întoarcere, cei doi au fost văzuți într-un aeroport din New Jersey, de unde Irina Shayk a mers la New York, acolo unde locuiește împreună cu fiica ei, Lea de Seine, iar Kanye West a mers la Los Angeles.

Supermodelul rus și rapperul american s-au cunoscut, cel mai probabil, în 2010, când Shayk a interpretat un înger în videoclipul piesei Power, de pe albumul de mare succes My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Doi ani mai târziu, Shayk a defilat pentru West, care abia își descoperise veleitățile de designer, la Paris Fashion Week.

Mai multe surse apropiate celor doi au făcut deja declarații presei despre relația acestora. „Irina și Kanye sunt împreună. Momentan este ceva casual, însă se simt foarte atrași unul de celălalt. Sunt împreună de câteva săptămâni bune”, a declarat o sursă citată de Pagesix.

Bradley Cooper nu pare tocmai încântat de noua relație a fostei sale partenere, Irina Shayk. Și asta nu fiindcă nu și-ar dori ca modelul să își refacă viața amoroasă, ci fiindcă îi e teamă că Lea, copilul pe care îl are cu Shayk, va fi afectată de relația mamei sale cu Kanye West.

„E doar o chestiune de timp până când toată această tevatură se va năpusti asupra fiicei sale, Lea. Bradley e foarte protector cu fiica lui. Se bucură că Irina are o relație. Ce nu îl bucură este persoana cu care are o relație. Urăște toată publicitatea de care aceasta are parte și pe care va continua să o primească fiindcă e cu Kanye.”, a declarat un apropiat al actorului pentru In Touch. Potrivit acestuia, Bradley nu vrea ca fiica sa să fie expusă și încearcă să o țină departe de ochii presei sau ai publicului.

