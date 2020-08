Nicole Poturalski, presupusa iubită a lui Brad Pitt, este căsătorită

Brad Pitt a reușit să surprindă pe toată lumea atunci când a fost fotografiat în compania lui Nicole Poturalski, despre care se zvonește că ar fi noua lui iubită. Acum însă, a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre ea, mai exact că este căsătorită.

Soțul lui Nicole este Roland Mary, proprietar al restaurantului Borchardt, din Berlin. Roland are 68 de ani și este căsătorit cu Nicole de 8 ani. Cei doi au împreună și un fiu, Emil, în vârstă de 7 ani, relatează Daily Mail.

Însă, Nicole Poturalski și Roland Mary au o căsnicie deschisă. Roland este la a patra căsătorie și nu este deranjat de faptul că soția sa se întâlnește cu starul de la Hollywood. „Ei încă sunt căsătoriți, însă relația lor este una deschisă. A mai fost căsătorit de mai multe ori și are cinci copii. Nu este interesat de negativitate sau gelozie”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru Daily Mail.

Brad Pitt ar fi întâlnit-o pentru prima dată pe Nicole în august 2019 chiar la restaurantul soțului ei. Actorul se afla acolo pentru promovarea filmului Once Upon a Time in Hollywood. Ulterior, cei doi s-ar fi întâlnit în Los Angeles. În plus, cei doi au fost fotografiați împreună și la concertul lui Kanye West, care a avut loc în noiembrie 2019 în Los Angeles.

Acum câteva zile, Brad Pitt a fost surprins sărutându-se cu Nicole Poturalski înainte de a urca la bordul avionului său privat. Cei doi părăseau Parisul și se îndreptau spre reședința actorului din sudul Franței. „Au fost văzuți urcând într-o mașină cu șofer care i-a dus la următorul lor zbor. Ei au mers cu avionul o oră și au fost văzuți la aterizarea în sudul Franței. Cei doi păreau foarte apropiați”, a declarat un martor pentru ET.

După apariția în presă a fotografiilor cu Brad Pitt în compania modelului Nicole Poturalski, o sursă apropiată Angelinei Jolie a dezvăluit ce părere are actrița despre noua relația a fostului ei soț. „Pe Angelina o interesează cu cine se întâlnește Brad doar dacă îi afectează pe copii, în rest chiar nu e interesată de viața lui de cuplu. A trecut de mult timp peste orice sentimente ar fi avut pentru Brad, deci nu mai e o problemă”, precizează sursa.

