Nicole Kidman vorbește despre o posibilă continuare a serialului „Big Little Lies”

Nicole Kidman a abordat recent subiectul continuării Big Little Lies, serial în care o interpretează pe Celeste. „Cred că ne-ar plăcea foarte mult să existe și un al treilea sezon, pentru că sunt câteva idei. Dar nu am face-o fără toți oamenii implicați până acum… nici măcar fără copii”, le-a spus Nicole celor de la News Corp Australia.

Fanii sunt încântați de realizarea celui de-al doilea sezon, care a reunit unele dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, precum Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, și Meryl Streep (în rolul lui Mary Louise, soacra personajului interpretat de Nicole Kidman). David E. Kelly, cel care a gândit show-ul, a vorbit cu E! News în luna iunie, subliniind: „Am scris sezonul al doilea ca și când ar fi ultimul.”

În cadrul Television Critics Association din februarie, Kelly a declarat că nu există încă un plan pentru cel de-al treilea sezon, adăugând: „Cred că este unu și doi, și suntem mulțumiți de sfârșitul sezonului doi, deci probabil că așa va rămâne”, frază în urma căreia Nicole a răspuns: „Asta ai spus și ultima dată”, în timp ce Reese a confirmat: „Așa este. Ai stat aici și ai spus același lucru ultima oară, David.”

La începutul acestui an, și președintele HBO, Casey Bloys, a cântărit posibilitatea continuării serialului și a declarat pentru TVLine: „Iubesc acest grup de oameni. Aș face orice cu ei. Dar realitatea este că sunt unele dintre cele mai ocupate actrițe de la Hollywood. Avem contracte cu unele dintre ele – Nicole își va face următorul show The Undoing cu noi. Cred doar că nu este realist.”

„Toți cei implicați sunt atât de ocupați încât este greu să-ți imaginezi din nou că programul tuturor se va sincroniza. Faptul că am reușit să ducem la capăt sezonul al doilea este un mic miracol. Am putea să o facem din nou? Cine știe? Este un grup minunat. Iubesc să lucreze împreună și sunt foarte distractivi. Dar, în aceeași măsură, cu toții sunt foarte ocupați. Deci vom vedea„, a continuat Bloys.

