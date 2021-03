Nicole Kidman și Keith Urban, apariție inedită alături de fetițele lor la Globurile de Aur 2021

Nicole Kidman ne-a oferit un adevărat portret de familie la ceremonia virtuală a Globurilor de Aur 2021. Actrița în vârstă de 53 de ani a surprins pe toată lumea după ce a apărut alături de soțul său, Keith Urban, dar și de fetițele lor, Sunday Rose (12 ani) și Faith Margaret (10 ani).

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât Kidman nu obișnuiește să își expună viața privată și a preferat de-a lungul timpului să le țină pe fetițele ei departe de ochii publicului – astfel că imaginile de duminică seară sunt de-a dreptul prețioase. Cei patru au avut o atitudine lejeră, vorbind direct de pe canapeaua de acasă (așa cum s-a întâmplat cu majoritatea actorilor anul acesta, în contextul pandemiei) – fapt care nu a împiedicat-o însă pe Nicole să poarte o superbă rochie lungă, neagră cu detalii aurii, creație semnată Louis Vuitton.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de PopCulture (@popculture)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Nicole Kidman (@nicolekidman)

Într-un interviu pentru Marie Claire Australia din noiembrie anul trecut, actrița glumea pe seama momentelor în care soțul ei simte nevoia să iasă puțin din familia „dominată” de sexul feminin, relatează People. „Cu siguranță domină sexul feminin la noi în familie! Dar cum spun fetele mele: „Câinele e mascul!”, mărturisea Nicole Kidman. „Sunt momente în care [Keith] simte nevoia să evadeze și să cânte la chitară. Uneori îl găsesc în cameră cântând la chitară, așa îmi dau seama că are nevoie de spațiu.”

Nicole Kidman, care mai are doi copii din căsătoria cu Tom Cruise – Connor și Isabella, în vârstă de 25, respectiv 28 de ani – a mai vorbit și despre au reușit ea și Keith Urban (de asemenea artist, cântăreț de muzică pop-country) să se împartă între familie și carieră. „Nu ne lăsăm niciodată copiii singuri, mereu e unul din noi cu ei”, susține ea, potrivit People. „Când Keith era în Nashville iar eu lucram până noaptea târziu, am sunat-o pe sora mea și am rugat-o să se mute cu fetele, iar ea a venit și cu copiii ei. E ceva special. […] Suntem nevoiți să fim flexibili, mai ales într-o familie numeroasă, așa ajungem să ne creștem copiii împreună”, a mai adăugat vedeta.

Citește și:

Cele mai spectaculoase ținute purtate de vedetele care au participat virtual la Globurile de Aur 2021

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro