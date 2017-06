Nicole Kidman marturiseste ca era cat pe ce sa renunte la Hollywood

Nicole Kidman trece printr-o revenire uriasa in cariera, revenire ce vine odata cu rolul ei in serialul “Big Little Lies”.

Cu toate acestea, Nicole declara ca rolul in serialul Tv mentionat era cat pe ce sa nu se intample, intrucat aceasta dorea sa renunte la cariera sa de la Hollywood cu mult timp in urma. Actrita de 50 ani a uimit considerabil cu aceste declaratii, intr-un interviu acordat publicatiei “The Daily Telegraph”, vineri.

In acest interviu, Kidman spune ca a fost aproape decisa sa renunte la actorie in timp ce aceasta era insarcinata cu fiica sa, Sunday Rose. Vorbind de acea perioada, actrita declara: “Cred ca eram insarcinata cu Sunday, cand m-am gandit, ‘Voi renunta la actorie, am terminat cu asta. E prea mult.”

Se pare ca mama ei Janelle pe care o iubeste foarte mult a fost cea care a convins-o pe vedeta sa ramana in industrie. Aceasta i-a spus: “Iti vei dori asta pe masura ce vei inaintA in varsta.” Se pare ca Janelle a convins-o pe Nicole cu vorbele ei intelepte, iar, ca drept urmare, aceasta este in topul carierei sale.

La inceputul anului, Nicole Kidman a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriţă în rol secundar”, pentru evoluţia sa din filmul „Lion”.

Text: Teona Tomoioga

Foto: Arhiva Revistei ELLE