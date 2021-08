Nicole Kidman, în mijlocul unei controverse internaționale de proporții

Nicole Kidman se află în mijlocul unei controverse internaționale de proporții din cauza noului ei proiect cinematografic. Mai exact, actrița a călătorit recent în Hong Kong pentru filmările la noul ei serial, The Expats, realizat pentru Amazon TV, însă, spre deosebire de orice altă persoană care intră pe acest teritoriu, a fost scutită de carantină cu ajutorul unui decret guvernamental.

Hong Kong are unele dintre cele mai stricte reguli anti COVID-19 legate de cetățenii care intră pe teritoriul acestei regiuni, astfel că cei mai mulți sunt obligați să stea în carantină, în hoteluri special desemnate, perioade lungi, chiar și de 21 de zile, indiferent dacă sunt vaccinați sau nu. Mai mult chiar, potrivit presei locale, din cauza răspândirii variantei Delta, urmează să fie impuse reguli și mai stricte.

Într-o declarație obținută de Hong Kong Free Press, oficialii guvernamentali de la Hong Kong au precizat – fără a da numele actriței în vârstă de 54 de ani – că „acest caz aflat în dezbatere a primit permisiunea de a călători în Hong Kong, cu scutire de la carantină, cu scopul de a efectua o anumită profesie special desemnată, ținându-se cont de faptul că este necesară menținerea și dezvoltarea economiei locale”.

Faptul că Nicole Kidman a fost scutită de carantină a creat un mare val de revoltă pe rețelele de socializare, atât pe plan local cât și internațional, cele mai multe persoane punând în evidență faptul că nu este corectă acordarea unor astfel de excepții atâta timp cât și persoanele vaccinate care ajung în Hong Kong trebuie să stea 2-3 săptămâni în carantină, în funcție de țara din care vin.

Actrița Nicole Kidman a călătorit în Hong Kong pentru realizarea serialului The Expats, un proiect anunțat încă din 2018, care este regizat de Lulu Wang și are la bază cartea The Expatriates, a lui Janice Y.K. Lee. Serialul spune povestea unui grup de femei foarte bogate care trăiesc în Hong Kong. Nicole Kidman este producător executiv al serialului și nu se știe încă dacă va și juca în această producție.

