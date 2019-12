Nicole Kidman, imagine adorabilă alături de fiica ei, Sunday Rose

Nicole Kidman postează rar imaginii cu copiii ei pe social media, însă în weekend actrița și-a surprins fanii cu o fotografie cu fiica ei, Sunday Rose.

Aceasta le-a arătat celor care o urmăresc cum își petrece timpul alături de una dintre fiicele sale. „Plimbarea de duminică cu Sunday” (duminică, n.r.), a scris faimoasa actriță în descrierea imaginii. Cel mai probabil această fotografie a fost făcută la locuința familiei din Nashville, peisajul de toamnă fiind unul superb.

View this post on Instagram Sunday walk with Sunday #MotherDaughter #Happiness A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Nov 24, 2019 at 11:11am PST

Nicole Kidman are un program încărcat, fiind implicată în cinci proiecte, ea producând trei dintre acestea. În plus, recent a anunțat că va fi producătorul Truly Madly Guilty, o adaptare pentru o altă carte semnată de Liane Moriarty (cea care a scris și Big Little Lies, după care s-a făcut și serialul cu același nume în care a jucat actrița).

Deși postează rar imagini superbe cu copiii ei, ea are grijă ca fețele acestora să nu se vadă. O astfel de imagine a fost făcută de Nicole Kidman în iulie, de ziua lui Sunday.

View this post on Instagram Happy Birthday darling Sunday ❤️ #Paris A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Jul 7, 2019 at 12:14pm PDT

Nicole Kidman și soțul ei, Keith Urban, au împreună două fiice, Sunday și Faith Margaret, iar actrița mai are doi copii din căsătoria anterioară cu Tom Cruise, Isabella Jane și Connor Cruise.

Citește și:

Încă o dovadă că Nicole Kidman și Keith Urban formează un cuplu perfect

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro