Nicole Kidman îi ignoră încercarea lui Rami Malek de a o îmbrățișa pe scena de la Globurile de Aur

La câteva momente după ce Rami Malek a acceptat premiul pentru „Cel mai bun actor într-o dramă” aseară, la Globurile de Aur, s-a întors pe scenă pentru a sărbători marele câștig la categoria „Cea mai bună dramă”, ce i-a revenit mult-discutatului film „Bohemian Rhapsody”.

Actorul s-a înclinat spre Nicole Kidman, prezentatoarea categoriei, cel mai probabil pentru o îmbrățișare, însă aceasta ori nu l-a observat pe Rami, ori a vrut să le ofere actorilor din „Bohemian Rhapsody” un moment în care să se bucure de aplauze. În final, văzând că este ignorat, Rami a renunțat să interacționeze cu Nicole, stând în spate în timp ce producătorii executivi ai filmului, Graham King și Jim Beach, au acceptat premiul.

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd

— Abby Cadabby (@1AbbyRoad) 7 ianuarie 2019