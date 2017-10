Nicole Kidman, confuza cand explica sarutul cu Alexander Skarsgård de la Premiile Emmy

Luna trecuta, la 2017 Emmy Awards, Alexander Skarsgård a castigat premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru rolul din “Big Little Lies”. In timp ce actorul se indrepta spre scena pentru a ridica premiul, camerele l-au filmat in timp ce se saruta cu colega sa de platou, Nicole Kidman. Partea cea mai amuzanta este ca pe filmare se poate vedea cum sotul actritei, Keith Urban aplauda si zambea.

In cadrul The Graham Norton Show, Nicole Kidman a vorbit despre acest gest. Intreaga scena este savuroasa, iar Nicole se fastaceste si se amuza. In timp ce vorbeau despre realizarile actritei, Graham Norton a luat-o prin surprindere si a aratat o poza cu cei doi sarutandu-se. Uimita de initiativa prezentatorul emisiunii, Nicole a spus ca: “Esti atat de provocator Graham. De ce arati asta?”. Graham i-a raspuns ca: “Este un moment minunat de bucurie, Nicole”. Nicole a continuat gluma: “L-am sarutat si pe sotul meu.”

Apoi actrita a luat situatia in frau si a explicat ca intre ea si Skarsgård este doar o relatie profesionala, iar sarutul a venit natural avand in vedere ca el a jucat in film rolul sotului sau si au impartasit multe emotii in aceasta postura.

Rusinata parca de situatie, Nicole s-a incurcat putin in replici: “L-am sarutat pentru ca…dar trebuie sa intelegi, am facut de toate cu Alex”. Graham a profitat de situatie si a facut pe toata lumea sa rada: “Am vazut!”.

Actrita a tinut sa atraga totusi atentia ca isi iubeste sotul si nu poate fi vorba de nimic intre ea si Skarsgård: “In regula, acum dau inapoi. Am un sot uimitor, care ma spijina si este minunat pe care il iubesc mai mult decat orice pe lumea aceasta. I-am dat lui Alex un sarut ca felicitare si el… este ca un manechin”. A doua oara, Nicole uimeste cu o replica amuzanta. Cand a realizat ce a spus, usor zapacita de situatie, Kidman a rectificat ca nu asta voia sa zica: “Adica, nu un manechin”.

