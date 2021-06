Nicole Cherry va fi mamă și a făcut anunțul într-un mod emoționant

Nicole Cherry va fi mamă. Vedeta a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip pentru piesa Scrie-mi pe suflet, și a și postat pe contul său de Instagram fericita veste, printr-o fotografie și un mesaj adresat atât viitorului ei copil, care va veni curând pe lume, cât și iubitului ei.

Iată și mesajul postat de artistă care anunță că Nicole Cherry va fi mamă: „Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”.

Speculații despre faptul că Nicole Cherry va fi mamă au tot apărut în presă în ultimele săptămâni, mai ales după ce artista a fost surprinsă purtând haine largi, care păreau să ascundă ceva. Chiar și tatăl artistei a dat declarații în acest sens, negând faptul că fiica lui, în vârstă de 22 de ani, ar aștepta un copil. „Îmi doresc să devin bunic, este ceva normal, orice om își dorește acest lucru, însă nu este momentul acum pentru Nicole. Tot ce s-a spus despre ea, cum că ar fi gravidă, nu este adevărat, momentan”, declara în urmă cu puțin timp George Ghinea.

Cât despre piesa care anunță că Nicole Cherry va fi mamă, aceasta a beneficiat de un teaser pe TikTok în urmă cu o lună. Scrie-mi pe suflet este o piesă pop cu versuri pline de semnificații. A fost compusă în studiourile HaHaHa Production și vorbește despre cum iubirea se arată în fiecare zi. „Cuvintele frumoase mi s-au mai spus / Când a bătut vântul mai tare, s-au dus (…) Scrie-mi pe suflet povești de iubire / Arată-mi, spune-mi ce simți pentru mine / Îndrăgostește-mă în fiecare zi”.

Videoclipul regizat de Ionuț Trandafir o surprinde pe Nicole Cherry alături de iubitul ei, Florin.

