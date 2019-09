Nicki Minaj se retrage din muzică și vrea să-și întemeieze o familie

Nicki Minaj a uimit pe toată lumea după ce și-a anunțat retragerea din industria muzicală pe contul de Twiter . Ea a luat această decizie deoarece vrea să își întemeieze o familie.

Cântăreața nu a dat foarte multe detalii, însă speră ca fanii ei să o înțeleagă și să îi fie alături și de acum încolo. „Am decis să mă retrag şi să îmi formez propria familie. Ştiu că sunteţi fericiţi acum”, a scris cântăreața pe rețeaua de socializare Twitter.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 5 septembrie 2019