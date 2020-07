Nicki Minaj este însărcinată cu primul copil. Modul inedit în care a anunțat vestea

Nicki Minaj este însărcinată cu primul copil. Vedeta în vârstă de 37 de ani a făcut marele anunț chiar pe contul personal de Instagram, acolo unde a publicat o serie de fotografii inedite cu burtica de gravidă.

„Dragoste. Căsătorie. Cărucior pentru copii. Mult entuziasm și recunoștință. Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune”, a scris Nicki Minaj pe Instagram.

În octombrie 2019, Nicki Minaj și partenerul ei, Kenneth Petty, s-au căsătorit, după aproximativ un an de relație. Este primul copil al cuplului.

Vestea că Nicki Minaj este însărcinată a venit la scurt timp după ce încă din luna mai existau zvonuri conform cărora vedeta așteaptă primul ei copil. În mai, Nicki Minaj le povestea fanilor de pe Twitter că are grețuri, iar aceștia s-au gândit imediat la faptul că vedeta este însărcinată. Întrebată dacă își face o fotografie cu burtica de gravidă, ea a răspuns: „Da, în câteva luni. Lumea nu este încă pregătită.”

Yea in a couple months. The world aint ready yet 🥰☺️😘 https://t.co/E5bf12pAek

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020