Nick Jonas, internat de urgență în urma unei accidentări

Nick Jonas a fost internat în spital weekendul trecut, din cauza unei accidentări recente despre care nu se cunosc încă foarte multe detalii.

Potrivit unei surse TMZ, cântărețul american în vârstă de 28 de ani a fost internat de urgență sâmbătă seara, după ce a fost rănit pe platoul de filmare a noului său show.

Sursa nu a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Nick, dar a spus că era suficient de grav încât să fie dus cu ambulanța la un spital din apropiere.

Nick suferă de diabet de tip 1, un lucru despre care a scris mai multe pe Instagram, în 2018: „Astăzi, acum 13 ani, am fost diagnosticat cu diabet de tip 1. Imaginea din stânga e cu mine la câteva săptămâni după diagnosticul meu. (….) În dreapta sunt eu, acum. Fericit și sănătos. Prioritizând sănătatea mea fizică, antrenamentul, alimentația sănătoasă și menținerea zahărului din sânge sub control. Am control deplin asupra vieții mele de zi cu zi cu această boală, și le sunt atât de recunoscător familiei și celor dragi care m-au ajutat la fiecare pas. Nu lăsați nimic să vă împiedice să trăiți cea mai bună viață. Le mulțumesc tuturor fanilor mei pentru cuvintele și sprijinul vostru amabil. Înseamnă mai mult decât bănuiți. Vă iubesc pe toți”, a scris el. Actorul susține, de altfel, mai multe organizații caritabile dedicate pacienților cu diabet zaharat.

Nick se află în prezent în Los Angeles, unde filmează și a lansat albumul Spaceman, în timp ce soția sa, Priyanka Chopra, se află la Londra. Actrița locuiește acolo de la finele anului trecut, fiind ținută departe de casă de mai multe proiecte la care lucrează.

După o noapte în spital în urma accidentării, Nick s-a întors acasă duminică seara.

Deocamdată, nu este clar care este noul proiect pentru care filmează Nick în prezent, toate detaliile fiind ținute secrete. Vedeta e programată să apară diseară, la emisiunea The Voice, unde probabil le va dezvălui fanilor îngrijorați ce i s-a întâmplat.

Foto: PR