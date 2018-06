Nepoata Reginei Elisabeta a II-a a devenit din nou mamă

Nepoata Reginei Elisabeta a II-a, Zara Tindall, a devenit din nou mamă.

Zara Tindall este fiica Prințesei Anne, singura fiică a Reginei Elisabeta a II-a. Ea a devenit din nou mamă pe 18 iunie, anunțul fiind făcut de biroul de presă al familiei regale britanice. Acesta este cel de-al patrulea nepot pentru Prințesa Anne și cel de-al 7-lea strănepot pentru Regină.

Zara Tindall a născut o fetiță al cărui nume nu a fost încă anunțat. La naștere a fost prezent și soțul nepoatei Reginei, Michael Tindall. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu șase ani și au împreună o fetiță în vârstă de 4 ani, Mia Grace Tindall.

Potrivit anunțului făcut de biroul de presă al familiei regale, „Regina, Ducele de Edinburgh, Prințesa Regală, Căpitanul Mark Phillips și părinții lui Mike, Domnul Philip și Doamna Linda Tindall, au fost informați și sunt fericiți pentru această veste.”

Announcement of the birth of Mr and Mrs Tindall's second baby: https://t.co/Apt9GfSmJv

Mrs Michael Tindall was safely delivered of a baby girl on 18th June, at Stroud Maternity Unit. Mr Tindall was present at the birth. The weight of the baby was 9lbs 3oz.

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 19, 2018