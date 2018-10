Natalie Portman și fiul ei, apariție inedită la un meci de baschet

Natalie a ales o ținută casual, un pulover alb-negru Dior și o pereche de jeans negri, iar fiul său și-a arătat susținerea pentru echipa favorită purtând un jerseu Lakers, peste un tricou verde. Cei doi nu și-au reținut reacțiile provocate atât de punctele înscrise de echipă, cât și de cele pierdute, iar Natalie nu a ezitat să-și arate gesturile de afecțiune față de fiul său.

La începutul acestei luni, actrița a vorbit cu publicația ET despre modul în care cei doi copii ai săi au motivat-o să se implice în mișcarea Times Up. „Vreau o lume diferită pentru copiii mei. Am un băiat și o fată, și vreau ca amândoi să crească cu idei diferite față de oportunitate, comportament, de opțiunile deschise lor pentru că atât băieții cât și fetele sunt limitați de un sistem care așteaptă lucruri foarte specifice din partea fiecăruia. Opțiunile tuturor sunt limitate din această cauză”.

Natalie Portman și Benjamin Millepied au împreună doi copii, pe Aleph și Amalia (în vârstă de un an).

Foto: Instagram

