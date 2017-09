A murit Hugh Hefner, fondatorul Playboy

Hugh Hefner, fondatorul celebrei reviste Playboy, a murit la varsta de 91 de ani in locuinta sa din cauze naturale, se arata in comunicatul de presa transmis de Playboy Enterprises Inc.

„Hugh M. Hefner, legenda americana care in 1953 a prezentat lumii revista Playboy si a facut din aceasta companie unul dintre cele mai cunoscute branduri americane din istorie, a murit linistit din cauze naturale in casa sa, The Playboy Mansion, inconjurat de cei dragi„, se arata in comunicatul dat de Playboy.

Hugh Hefner a pus bazele uneia dintre cele mai cunoscute reviste pentru barbati in 1953, primul numar fiind publicat in bucataria casei sale si o avea in centrul atentiei pe celebra actrita Marilyn Monroe.

Hefner a fost unul dintre promotorii revolutiei sexuale din anii ’50 si a reusit sa construiasca un imperiu din cluburi, filme si televiziune, toate avand ca simbol femei in costume de iepuras, cu papion.

Printre vedetele care au pozat nud de-a lungul anilor in revista Playboy se numara Madonna, Kate Moss, Sharon Stone, Lindsay Lohan, Pamela Anderson si Naomi Campbell.

Foto: Hepta