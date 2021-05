MTV Movie & TV Awards 2021 – cele mai hot ținute de pe covorul roșu (GALERIE FOTO)

Cei mai în vogă artiști au fost prezenți pe covorul roșu la decernarea MTV Movie & TV Awards 20121, un motiv în plus pentru a le admira ținutele pe care le-au ales pentru acest eveniment.

În ceea ce îi privește pe câștigătorii MTV Movie & TV Awards 2021, îți spunem că marii câștigători au fost pelicula To All the Boys: Always and Forever și serialul WandaVision, iar regretatul actor Chadwick Boseman a primit premiul pentru Cea mai bună interpretare pentru rolul său în pelicula Ma Rainey’s Black Bottom.

Foto: Profimedia