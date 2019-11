MTV EMA 2019 – cele mai hot ținute de pe covorul roșu (GALERIE FOTO)

Printre câștigătorii MTV EMA 2019 se numără: Taylor Swift (Best U.S. Act), Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, „ME!” (Best Video), Shawn Mendes (Best Artist), Billie Eilish, „bad guy? (Best Song), Billie Eilish (Best New Artist), Halsey (Best Pop Artist), Green Day (Best Rock Artist) și Nicki Minaj (Best Hip-Hop Artist).

Gazda evenimentului a fost Becky G, starul latino care se bucură de un imens succes pe plan înternațional datorită unor hit-uri precum Mayores, Sin pijama și multe altele.

Răsfoiește galeria noastră și descoperă ce ținute au purtat vedetele prezente pe covorul roșu la MTV EMA 2019.

Foto: Image.net

