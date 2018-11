Printre câștigătorii MTV EMA 2018 se numără: Camila Cabello (Best Artist & Best U.S. Act), Dua Lipa (Best Pop Artist), Cardi B (Best New Artist), Nicki Minaj (Best Hip-Hop Artist), Shawn Mendes (Best Live Artist) și 5 Seconds Of Summer (Best Rock Artist).

Foto: Image.net

