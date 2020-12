Motivul trist din cauza căruia Cristina Ich a renunțat la Facultatea de Medicină

Într-un interviu recent, Cristina Ich a vorbit pentru prima dată despre adevăratul motiv pentru care a renunțat la Facultatea de Medicină.

„Acesta este un subiect sensibil pentru mine, pentru că mi-aş fi dorit să devin medic. Aveam toate şansele, însă mi s-au dat planurile peste cap atunci când părinţii mei au trecut printr-un accident groaznic, în care era să-i pierd. Asta m-a dărâmat psihic şi nu am mai dat randamentul necesar pentru a face faţă studiilor.”, a declarat Cristina Ich pentru Ok! Magazine.

Cristina a precizat însă că, deși are unele păreri de rău cu privire la lucrurile pe care și le-a dorit dar care nu s-au concretizat, nu regretă nimic din viața ei de până acum. „Am spus de mai multe ori că poate nu tot ce mi-am dorit am realizat, însă cu siguranţă nu regret nimic. Sunt recunoscătoare pentru toate experienţele şi oportunităţile de care am avut parte şi, dacă ar fi să o iau de la capăt, aş face totul la fel”, a spus ea.

Cristina Ich s-a aflat zilele trecute într-o vacanță în Insulele Maldive și și-a încântat fanii care o urmăresc pe Instagram cu mai multe imagini inedite.

Recent, Cristina Ich a fost desemnată câștigătoare a titlului Romanian Social Media Star of 2020 în cadrul E! People’s Choice Awards. În calitate de câștigătoare a categoriei, Cristina Ich a declarat: „Dacă îmi spunea cineva acum câțiva ani, că urmează să câștig la un moment dat un premiu internațional și să fiu alegerea publicului, nu aș fi crezut niciodată. Deși, prin conținutul meu din online, îmi doresc să educ generații, să ambiționez și să ofer încredere de sine femeilor, am înțeles că și eu trebuie să lucrez la aceste aspecte, pentru că n-am avut destulă încredere să-mi imaginez că pot fi atât de apreciată și iubită. Am simțit toată susținerea și dragostea publicului, iar cuvintele ar fi prea sărace pentru a mulțumi îndeajuns. Odată cu acest premiu am realizat că munca mea din online merită tot efortul, iar pe viitor, promit sa vin cu proiecte tot mai mari pentru publicul meu. Mulțumesc People’s Choice Awards pentru această oportunitate și experiență frumoasă!”

