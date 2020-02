Motivul pentru care Regina Elisabeta a II-a îl susține pe Prințul Harry după separarea de familia regală

Regina Elisabeta a declarat public că îi susține pe Prințul Harry și Meghan Markle în decizia lor de a se retrage din familia regală, iar acest lucru are legătură cu sora ei mai mică, Prințesa Margaret. Se pare că ea a avut o influență destul de mare în hotărârea Reginei de a-l lăsa pe Prințul Harry să se descurce singur.

„Ea are o sensibilitate deosebită pentru ceea ce i se întâmplă lui Harry datorită apropierii sale cu Margaret și a faptului că a văzut aceleași drame și tensiuni în urmă cu două generații”, a declarat istoricul regal Robert Lacey pentru People.

„Margaret a încercat să își caute locul în umbra surorii sale. Sistemul nu a găsit o modalitate de a le oferi recunoașterea de care au nevoie. Până când să aibă moștenitori Elisabeta, existau șanse ca Margat să devină Regină. Regina Elisabeta nu va insista foarte mult pe retragerea lor din familia regală. Este foarte pragmatică. Va lăsa ușa deschisă, în special lui Harry”, a mai adăugat Robert Lacey.

Meghan Markle și Prințul Harry își vor începe în mod oficial noua viață, fără titluri regale, pe data de 31 martie. Prin intermediul unei declarații publicate pe website-ul oficial, cei doi au vorbit despre această decizie și cât de greu le este întreg procesul. „În ultima lună și jumătate, Ducele și Ducesa au rămas implicați în acest proces, ceea ce este de la sine înțeles unul destul de trist pentru ei, având în vedere apropierea față de Altețele Regale și de echipa lor extrem de implicată.”

Până pe 31 martie, cei doi vor participa la mai multe evenimente oficiale în Marea Britanie: The Endeavor Fund Awards (5 martie), The Mountbatten Music Festival (7 martie) și The Commonwealth Service la Westminster Abbey (9 martie). Prințul Harry mai are programată și o întâlnire la Abbey Road Studios cu Jon Bon Jovi și corul Invictus Games, pe 28 februarie, iar Meghan va participa la evenimentele oficiale organizate pe 8 martie cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

