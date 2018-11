Motivul pentru care Prințul Harry nu va fi alături de Meghan Markle în ziua unei aniversări importante

Data de 27 noiembrie va marca aniversarea de logodnă a lui Harry și Meghan, momentul în care au anunțat în mod public că urmează să se căsătorească.

Cu toate că fanii de abia așteptau o recreare a fotografiilor de logodnă din The Sunken Gardens de la Palatul Kensington, acest lucru nu va fi posibil dintr-un motiv bine întemeiat. Prințul Harry va fi plecat din țară în acea zi cu atribuții oficiale.

The Duke of Sussex will visit Zambia on Monday 26th and Tuesday 27th November, at the request of the Foreign Office 🇬🇧🇿🇲 pic.twitter.com/wETN3n2CD3

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 19, 2018