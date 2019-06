Motivul pentru care Orlando Bloom și Katy Perry nu se grăbesc să se căsătorească

Orlando Bloom și Katy Perry s-au logodit în luna februarie, însă până acum nu au vorbit despre planurile lor de căsătorie.

Artista a explicat în emisiunea KISS Breakfast with Tom & Daisy de ce nu se grăbesc să facă acest pas. „Am făcut-o! Am unul! Am unul!”A, a spus Karty Perry, referindu-se la faptul că are un logodnic. Aceasta a fost întrebată dacă au început să facă pregătirile de nuntă, iar răspunsul ei îi va dezamăgi probabil pe fani: „Ei bine, toate lucrurile la timpul lor. Evident, încercăm să avem o bază emoțională solidă pentru un angajament ce va dura toată viața, un lucru destul de important, știi?”.

Este ușor de înțeles răspunsul artistei, având în vedere ce program ocupat au cei doi. Katy Perry tocmai a terminat jurizarea în cel mai recent sezon American Idol și a lansat un nou single, în timp ce noul serial în care joacă Orlando Bloom, „Carnival Row”, va avea premiera în luna august.

Orlando Bloom și Katy Perry s-au logodit anul acesta, de Valentine’s, cererea în căsătorie fiind una romantică. Artista a povestit în cadrul unui interviu cu Jimmy Kimmel că ar fi trebuit să meargă împreună la o galerie de artă, după cină, însă Orlando i-a pregătit o surpriză lui Katy.

Cei doi s-au bucurat de un tur cu elicopterul și, înainte ca Orlando să îi adreseze întrebarea importantă, el i-a strecurat un bilet și a desfăcut o șampanie, acest lucru stricând totuși planurile.

„Șampania s-a spart. Era peste tot, iar eu mă uitam în continuare la bilețel”, a povestit Katy Perry. „El a scos această cutie care era prea mare pentru buzunarul lui de la jachetă. I-a rupt acel buzunar”, a continuat aceasta.

După aceste momente amuzante cei doi au mers la o petrecere surpriză organizată de actor pentru Katy. Acolo se aflau prietenii și familia acesteia, ei sărbătorind împreună logodna.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK