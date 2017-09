Motivul pentru care Lady Gaga s-a despartit de Taylor Kinney

In momentul in care Lady Gaga si Taylor Kinney s-au despartit, cei doi erau logoditi si faceau planuri de casatorie.

Pana acum, Lady Gaga nu a vorbit despre motivul care a dus la despartire, preferand sa afirme, la fiecare interviu, ca a ramas prietena apropiata cu Taylor Kinney.

Documentarul despre viata cantaretei, “Five Foot Two”, a readus in atentia lumii intregi relatia acesteia cu actorul, dar si motivul pentru care cei doi au decis sa anuleze logodna si sa se desparta.

In acest documentar, Lady Gaga vorbeste despre relatia cu Kinney. “Eu si Taylor ne certam, ceea ce nu este deloc placut. Exista un prag atunci cand vine vorba de rabdarea mea cu barbati – nu il mai am deloc in acest moment. In relatii, trebuie sa coexiste doua persoane”.

Documentarul prezinta si starea cantaretei dupa anuntarea despartirii si declaratiile emotionante pe care le-a facut. “Viata mea sentimentala a explodat. Am vandut 10 milioane de discuri si l-am pierdut pe Matt, Am vandut 30 de milioane de discuri si l-am pierdut pe Luke. Am facut un film si l-am pierdut pe Taylor. Este ca o roata. Este a treia oara cand am inima franta in acest fel”.

Filmul la care face referire Lady Gaga este “A star in born”, in care vedeta joaca alaturi de Bradley Cooper.

Desi relatia si despartirea de Kinney au marcat-o foarte tare, Lady Gaga si-a refacut viata amoroasa si recent a facut declaratii despre cat de indragostita este de noul ei iubit, Christian Carino.

