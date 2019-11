Motivul pentru care Kim Kardashian vrea să facă o schimbare majoră pe rețelele sociale

Chiar dacă te-ai fi așteptat sau nu, Kim Kardashian are o relație de love-hate cu platformele sociale, așa cum avem și noi.

Kim Kardashian știe ce anume trebuie să facă pentru a impresiona și nu se lasă mai prejos nici de această dată. Ea a vorbit în cadrul The New York Times DealBook Conference despre felul în care vede rețelele sociale și cum acestea i-au afectat creșterea copiilor.

Kim a adus în discuție și un episod mai puțin fericit de care a avut parte, și anume momentul în care a fost jefuită în Paris în anul 2016, iar doi bărbați i-au furat bijuterii în valoare de 11 milioane de dolari. Cu doar câteva zile înainte de incident, ea a postat pe Instagram o poză în care purta un inel cu diamante, iar ulterior ea le-a spus pe Twitter fanilor faptul că se află la Paris Fashion Week.

„Mă gândesc la momentele în care stau cu cei mici și stau și pe telefon, încercând să văd ce anume să postez, ce să nu postez, chiar și în timp real. Datorită unei experiențe neplăcute pe care am avut-o, atunci când am fost jefuită, mi-am dat seama de faptul că oamenii știu fiecare mișcare a mea, știu ceea ce am, știu unde am fost, ce am făcut, iar acest lucru m-a determinat să am grijă la ceea ce postez pe rețelele de socializare. Încă mai vreau ca oamenii să fie parte din viața mea, dar este mult mai sigur dacă postez un video după 30 de minute după ce am plecat din acel loc,” a declarat Kim Kardashian în cadrul conferinței.

Kim a spus care ar fi soluția pentru a sta cât mai departe de problemele de sănătate mintală atunci când urmărim diferite conturi pe rețelele sociale: „În ceea ce privește sănătatea mintală, ar fi benefic pentru oameni dacă nu ar mai apărea numărul de aprecieri. Știu că fondatorul Instagram și întreaga echipă au avut nenumărate discuții despre acest subiect și iau în serios această posibilitate. Acest lucru m-ar face cu adevărat fericită.”

Kim Kardashian se bucură de un real succes pe Instagram, ea având peste 151 de milioane de followers. Costumul pe care l-a purtat Kim de Halloween a fost extrem de mult apreciat, ea deghizându-se în Elle Woods, din Legally Blonde. Cu această ocazie, ea a făcut un video, ilustrând câteva cadre din celebrul film, reușind să strângă peste 12 milioane de vizualizări.

Foto: Profimedia

